A Praça Central do UBBO, na Amadora, vai transformar-se numa fanzone, com transmissão de jogos e actividades gratuitas para toda a família.

O UBBO, na Amadora, vai transformar a sua Praça Central em ponto de encontro para os fãs de futebol. Entre 11 de Junho e 19 de Julho, haverá transmissão de jogos do Mundial FIFA 2026 e um conjunto de actividades interactivas para todos os visitantes.

“Ao longo de mais de um mês de competição, o UBBO prepara-se para receber adeptos, famílias e visitantes num ambiente inspirado no universo do futebol”, lê-se em comunicado sobre a iniciativa, que destaca a programação “pensada para diferentes gerações”.

O espaço contará com um ecrã gigante para transmissão dos jogos, além de uma área para fãs com bancadas e relva, inspirada no ambiente de estádio. “Sempre que os horários o permitirem, os visitantes poderão assistir aos principais jogos da competição, com destaque especial para os encontros das selecções de Portugal e do Brasil durante a fase de grupos.”

Já no que diz respeito a agenda paralela, está previsto desde eventos de trocas de cromos até desafios de habilidade. Além disso, haverá também máquinas de subsoccer, também conhecido como “futebol de banco”, que envolve dois jogadores sentados frente a frente, em cadeiras que funcionam como balizas, para que possam usar os pés para tentar marcar golo contra o adversário.

Se preferir, conte ainda com sessões de gaming de FIFA, entre outras surpresas, como “activações interactivas” surpresa. Segundo a directora de Marketing do UBBO, Inês Paz Ramildes, é “uma oportunidade única” para celebrar de forma colectiva. “Queremos que esta seja uma experiência memorável para as famílias, grupos de amigos e todos aqueles que vivem intensamente a paixão pelo futebol.”

Avenida Cruzeiro Seixas 5 e 7 (Amadora). Dom-Qui 09.00-23.00, Sex-Sáb e vésperas de feriados 09.00-00.00

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