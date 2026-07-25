Faça as malas (e leve pensos para as bolhas) – a rota de 3494 quilómetros, entre a Polónia e Itália, é o equivalente a escalar o Everest nove vezes.

Imagine tomar o pequeno-almoço numa floresta alemã, almoçar num vale austríaco e jantar num refúgio nas montanhas italianas, tudo isto sem nunca entrar num carro.

Se não se importa de esgotar o seu contador de passos pelo caminho, tudo isto é possível com o novo Wolf Trail (Trilho do Lobo), que se estende por uns impressionantes 3494 quilómetros, dividindo-se em sete etapas contínuas que atravessam seis países europeus.

A distância horizontal não é o único obstáculo. O trilho também ostenta mais de 78.400 metros de ganho de elevação, o que equivale a chegar ao topo do Monte Everest cerca de nove vezes.

A caminhada completa leva quatro a seis meses, e o ideal será apertar os atacadores entre Abril e Setembro para evitar os nevões precoces nos Alpes. Os caminhantes dependem de ficheiros GPX descarregáveis, mapeados em aplicações tecnológicas, para planear os reabastecimentos diários nas cidades e encontrar parques de campismo legais.

Aonde é que o Wolf Trail o leva?

A aventura arranca com um passeio à beira-mar de 428 quilómetros ao longo da plana costa báltica da Polónia, de Hel a Świnoujście. A partir daí, o trilho vira para o interior para uma enorme tirada de 1930 quilómetros através da Alemanha, começando por cidades medievais históricas como Rostock e seguindo depois pelos caminhos acidentados que levam à fronteira austríaca.

Fotografia: Iryna Shpulak/Shutterstock Alpes de Allgäu, Baviera, Alemanha

Segue-se um troço alpino de 392 quilómetros até aos Alpes de Allgäu, que o encaminha directamente através de Innsbruck para um merecido dia de descanso para explorar o Castelo de Ambras e a histórica rampa de saltos de esqui olímpica. O segmento final é de cair o queixo. Segue a Via Alpina directamente através das escarpadas Dolomitas e do Parque Nacional do Triglav, na Eslovénia, antes de o deixar finalmente na marginal de Trieste, em Itália, para uma bebida de vitória junto ao Mar Adriático.

Se está a interrogar-se se é realmente seguro aventurar-se pela natureza selvagem de seis países, não entre em pânico. O trilho já foi testado pela profissional canadiana de backpacking de longa distância, Lauren Roerick. Em Abril de 2026, ela passou meses a verificar a segurança, as infra-estruturas e os inevitáveis contratempos logísticos do trilho, limando as arestas da rota para que não acabe irremediavelmente perdido nos Alpes.

Por que razão percorrer o Wolf Trail?

Então, por que razão trocar as suas férias habituais por semanas a tratar de possíveis bolhas? Acontece que a gigante de equipamento outdoor Jack Wolfskin tem vindo a arquitectar o Wolf Trail para converter os europeus ao culto do “thru-hiking”. Para os que estão fora da gíria, “thru-hiking” significa percorrer uma rota contínua e épica com o seu mundo às costas, recolhendo mantimentos frescos em cada cidade por onde passa.

É também um triunfo logístico, dadas as leis de campismo notoriamente rígidas na Europa. “Embora as caminhadas façam parte das raízes alemãs, os nossos caminhos e trilhos circulares não suportam o campismo selvagem com mochila às costas, pois não se pode simplesmente montar uma tenda em qualquer lugar”, disse a fotógrafa local e criadora de conteúdos Anna Heupel à revista AFAR. Não está a exagerar: montar uma tenda de forma furtiva numa floresta alemã é meio caminho andado para apanhar uma multa pesada.

Para conseguir isto legalmente, a marca uniu 3500 quilómetros de caminhos históricos já existentes. Ao encaminhar toda a jornada directamente através de acampamentos de trekking pré-aprovados, abrigos de montanha e aldeias locais, obtém a emoção selvagem de uma caminhada continental acidentada, mas com uma rede de segurança totalmente legal e um duche quente à sua espera no final de cada secção.

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