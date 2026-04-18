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Há um novo tuk tuk a circular onde os miúdos podem ser turistas na própria cidade

Ana Alcalde desenhou uma rota em Lisboa a pensar em crianças entre os sete e os 11 anos.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Kids Tour
Alex Puchalsck | Kids Tour
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Estávamos em 2013 quando a brasileira Ana Alcalde chegou a Portugal. Veio para fazer uma pós-graduação em Gestão e acabou no negócio dos tuk tuk “meio de pára-quedas”. Não só adorou desde o primeiro dia, como co-fundou a Live Portugal, com o sócio, Tiago Palhoça, um arquitecto apaixonado por História e por um bom desafio. “Já lá vão mais de dez anos a organizar passeios”, conta-nos Ana, em frente ao Hard Rock Café, nos Restauradores – o ponto de partida para uma nova aventura na cidade de Lisboa. Chama-se Kids Tour e, como o próprio nome sugere, foi criada a pensar nos miúdos. Mas é, claro, para ser feita em família.

“Não há muita oferta do género para crianças. A ideia é mostrar quais são os costumes, as tradições da cidade – a festa popular, o desporto favorito, a religião principal –, mas de uma forma lúdica, divertida. Para os estrangeiros, a experiência é a de ser lisboeta por um dia”, revela-nos Ana. Mas e se formos portugueses, também está a valer? Claro, também é possível ser-se turista na própria cidade. Até porque este passeio – que é também uma espécie de peddy paper batoteiro – é pensado especificamente para crianças entre os sete e os 11 anos.

“Eu tenho uma filha nessa faixa etária. Quando temos crianças, estamos constantemente a pensar no que lhes oferecer. Ela foi a minha inspiração, mas também todas as pessoas que já marcaram passeios de tuk tuk connosco precisamente porque queriam levar as crianças a passear. Só que a sensação que eu tinha é que muitas vezes chega na hora do tour e a experiência não corresponde às expectativas, porque o programa não é verdadeiramente pensado para eles”, partilha a empresária, que decidiu pôr mãos à obra. “O que oferecemos é um jogo.”

Kids Tour
DR

Primeiro, Ana montou o itinerário – Baixa, Catedral da Sé, Miradouro das Portas do Sol, Graça, Miradouro da Senhora do Monte, Mosteiro de São Vicente de Fora, Panteão Nacional e Alfama –, depois pensou em diferentes actividades. “Pensámos no que as crianças gostam, e como poderíamos integrar as diferentes temáticas que decidimos abordar, a partir da rota que propomos”, explica, antes de nos apresentar o guia/motorista, Cláudio Oliveira. É brasileiro, mas viveu muitos anos na Alemanha, e também fala inglês e italiano – um poliglota, portanto. E, ainda assim, nada disso interessa aos mais pequenos. No que eles reparam mesmo é no sorriso – grande, rasgado – e na boa disposição.

“Estão prontas?”, pergunta Cláudio às crianças que entretanto se ajeitaram nos bancos do seu tuk tuk, 100% eléctrico. “Vou precisar que escrevam o vosso nome aí num caderninho”, começa por dizer, chamando à atenção para um saco exclusivo, onde encontramos todos os materiais necessários para a visita que se segue. Vão ser duas horas, oito paragens e vários desafios, incluindo charadas. Cláudio está sempre disponível para ajudar, mas o objectivo não é propriamente palestrar. Na verdade, espera-se que as famílias interajam muito mais entre si. A informação histórica é somente a necessária e encontra-se nos cadernos de bordos.

Durante o passeio, Cláudio toma a liberdade de trocar a ordem das paragens tendo em conta o trânsito e os conselhos de outros condutores de tuk tuk com quem se vai cruzando no caminho, e que o avisam de eventuais acidentes de trânsito. Afinal, o mais importante é que os mini-aventureiros se sintam seguros e confortáveis. Pelo meio, falamos sobre o Santo António e os preceitos da festa, decoramos sardinhas, resolvemos um mistério com recurso a uma lupa especial, provamos pastéis de Nata, vemos as vistas e ainda temos tempo para admirar a arte urbana da cidade e para nos armarmos em detectives, com e sem binóculos – sim, há binóculos entre as surpresas, e são daqueles que fazem um zoom embaraçoso.

Kids Tour
DR

“O Eusébio está no Panteão?”, pergunta uma das miúdas. “Vou pedir ao pai para me levar lá!”, diz, visivelmente entusiasmada, enquanto a irmã pinta a bandeira de Portugal. É uma reacção comum, desvenda Cláudio mais tarde, no final do tour. “O que é giro é que eles ficam com vontade de descobrir mais. Este passeio não é para eu dar aula de História, não é para ficar debitando, é para eles se divertirem, enquanto aprendem, e sobretudo para aguçar a curiosidade”, diz. “Há muitas coisas que as crianças portuguesas até já sabem, mas elas gostam na mesma, porque é divertido, é diferente, não é algo que fazem todos os dias.”

A visita não sai barata: são entre 200€ e 260€, para um grupo de até seis pessoas, com um mínimo de uma criança e um máximo de quatro. Mas inclui todos os materiais – um caderno de bordo, várias lembranças e um pastel de Nata quentinho. Além disso, se tiver a sorte de ter Cláudio como guia, é provável que tenha oportunidade de descobrir alguns dos segredos mais bem guardados da cidade, como um jardim secreto. “Venham, venham”, convida Cláudio, que adora surpresas e parece conhecer toda a gente. Que divertido é ser turista na nossa própria cidade.

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