Há uma nova forma de descobrir a ópera portuguesa

O POP – Portal da Ópera Portuguesa quer facilitar o acesso a um repertório muitas vezes esquecido. Esta plataforma reúne história, obras e partituras e é de acesso gratuito.

Há uma nova forma de descobrir a ópera feita em Portugal. Chama-se POP – Portal da Ópera Portuguesa e é uma plataforma digital que quer tornar mais acessível um património que, durante décadas, esteve disperso, pouco divulgado e, em muitos casos, difícil de consultar. A apresentação deste projecto vai acontecer no Auditório da Biblioteca Nacional de Portugal, a 28 de Abril, às 18.00.

Destinada a profissionais, amadores e estudantes, esta plataforma reúne informação sobre este estilo musical em Portugal desde os seus primórdios até à actualidade, cruzando contexto histórico, evolução, compositores, listagens de obras e materiais de apoio à interpretação. Entre os principais destaques está a disponibilização gratuita de partituras em redução para canto e piano, uma ferramenta essencial para músicos, cantores e investigadores.

“Pretende-se assim potenciar a execução, interpretação, ampliação, especialização e fruição do repertório operático português e em língua portuguesa”, pode ler-se nesta plataforma. “Uma porta digital aberta para a apropriação, difusão e proliferação da ópera portuguesa, com benefícios a muito curto prazo para todo o sector”.

O lançamento do POP será também um momento de reflexão sobre essa mudança. A disponibilização livre de informação e de partituras levanta novas questões sobre acesso, circulação e impacto no sector, temas que estarão em debate com a participação dos musicólogos David Cranmer e Paula Gomes-Ribeiro, bem como do compositor António Chagas Rosa, além dos responsáveis pelo projecto.

A par da apresentação da plataforma, será ainda assinalado o lançamento do CD e da partitura em redução para canto e piano da ópera O Homem dos Sonhos, de António Chagas Rosa, agora editados com a nova chancela Ópera do Castelo Edições. Um passo que reforça o objectivo do portal: não apenas preservar, mas também activar e fazer circular a ópera portuguesa junto de novos públicos.

Campo Grande, 83 (Campo Grande). 28 Abr (Ter) 18.00. Entrada livre

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