Há Vinhos a Descobrir no Parque das Nações

É a oitava edição em Lisboa. O programa inclui estreias de marcas e novas colheitas, com “vinhos excepcionais, medalhados internacional e nacionalmente”.

O mercado Vinhos a Descobrir, que acontece em Portugal há mais de 30 anos, está de volta a Lisboa para a sua oitava edição na cidade. O programa, que decorre de 16 a 17 de Maio no Olissippo Oriente, inclui desde novas colheitas a estreias de marcas, como os produtores LR Wines & Experiences e Casas do Cabo.

“O foco mantém-se na divulgação dos produtores, levando sempre os profissionais e os apreciadores em viagens de descoberta”, diz em comunicado a CEO da iniciativa, Ana Ferro, que destaca ainda a oportunidade de provar “vinhos excepcionais, medalhados internacional e nacionalmente”.

Entre os produtores confirmados, destacam-se os presentes pela primeira vez, como o LR Wines & Experiences (vinho do Douro), as Casas do Cabo (vinho Verde) e António Vilela Areias (vinho Verde e espumante recém-lançado), bem como os que trazem novidades medalhadas, como a Elite Vinhos. É de referir também a Encosta da Relôa, que traz os seus vinhos biológicos e promete lançar uma novidade no local, e o Myrtillus Dei, um novo produtor que traz o seu espumante de mirtilos.

A entrada, que custa 15€ até 15 de Maio e 17,50€ a partir de dia 16, inclui acesso e copo para as provas de vinho.

Av. Dom João II, 32 (Parque das Nações). 16-17 Mai, Sáb 14.30-20.00, Dom 14.40-19.00. Desde 17,50€

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