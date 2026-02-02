‘Hamnet’: a tragédia do filho de William Shakespeare

Não faltam séries e filmes sobre William Shakespeare, muito menos obras de ficção sobre ele e a sua existência. No seu livro Hamnet, publicado em 2020, a escritora britânica Maggie O’Farrell escolheu um ponto de vista diferente para falar dele, da mulher e da sua vida familiar. Hamnet centra-se no casamento entre o dramaturgo e a sua mulher Agnes (ou Anne), e também no filho de ambos, Hamnet, que morreu quando tinha apenas 11 anos, pensa-se que vítima de peste bubónica, e que terá influenciado a escrita de uma das peças subsequentes de Shakespeare, e uma das mais celebradas, Hamlet. O’Farrell disse numa entrevista que sempre tinha estranhado “as raras menções a Hamnet nas biografias e nos estudos literários”, tendo por isso “decidido escrever um romance sobre ele, para lhe tentar dar uma voz e uma presença”.

O livro dá assim mais destaque à figura de Hamnet, bem como à da sua mãe, dramatizando a doença do rapaz e o seu impacto sobre a família Shakespeare, bem como as consequências emocionais e psicológicas da sua morte sobre William e Agnes. Maggie O’Farrell combinou factos e ficção sobre a vida de William Shakespeare e a época histórica em que ele e a sua família viveram, e especula ainda sobre as causas da morte de Hamnet, bem como sobre a forma como esta tragédia poderá estar directamente ligada à criação de Hamlet. A obra já vendeu mais de dois milhões de exemplares e foi traduzida em 40 línguas, tendo ganhado, entre outros, o Women’s Prize for Fiction no Reino Unido, e o National Book Critics Circle Award for Fiction, nos EUA. Foi ainda votado como Livro do Ano das livrarias Waterstones em 2020.

Em pouco tempo, e muito naturalmente, Hamnet atraiu a atenção do mundo do cinema, e os respectivos direitos foram comprados em 2022, pouco antes de ter sido anunciada uma versão para teatro do livro. Steven Spielberg e Sam Mendes (que esteve para ser o realizador) juntaram o seu nome ao rol dos produtores, dando assim ainda mais peso à fita, que tem argumento de Chloé Zhao, a oscarizada autora de Nomandland – Sobreviver na América, de 2020, e da própria Maggie O’Farrell. Zhao também assina a realização, regressando assim a um formato cinematográfico com o qual está mais acostumada (o orçamento de Hamnet, uma produção média, não ultrapassou os 35 milhões de dólares), depois do enorme passo em falso que foi o blockbuster de super-heróis Eternos, em 2021.

Apesar das liberdades dramáticas tomadas por O’Farrell no livro, e que Zhao seguiu na adaptação para a tela, Hamnet é fiel ao essencial dos acontecimentos da vida de William e Agnes Shakespeare, da breve existência do seu filho Hamnet, e da escrita de Hamlet, entre 1599 e 1601 (o rapaz morreu em 1596). Paul Mescal interpreta o dramaturgo (antes de ter sido ele o escolhido, Tom Holland foi também referido para o papel) e Jesse Buckley a sua mulher, e o jovem Jacobi Jupe personifica Hamnet. No elenco aparecem também Emily Watson no papel de Mary Shakespeare, a mãe do autor de Romeu e Julieta e A Fera Amansada, e Joe Alwyn como Bartholomew, o irmão de Agnes. Noah Jupe, irmão mais velho de Jacob, ficou com a incumbência de dar corpo a Hamlet na peça homónima.

O filme estreia-se em Portugal no dia 5 de Fevereiro, e já ganhou os Globos de Ouro de Melhor Filme Dramático e Melhor Actriz num Filme Dramático, para Jesse Buckley, tendo ainda recebido oito nomeações aos Óscares, incluindo Melhor Filme, Realizador, Actriz e Argumento Adaptado. Ao ser indicada na respectiva categoria, Chloé Zhao tornou-se na segunda mulher nomeada mais do que uma vez, e na quarta a realizar mais do que um título referido para Melhor Filme, após Jane Campion, Kathryn Bigelow e Greta Gerwig. Hamnet está a ser bem recebido pela crítica (que tem realçado a sua força melodramática) e a fazer bons números nas bilheteiras. Falta só saber quantos Óscares conseguirá levar para casa.

