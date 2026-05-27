Antes de saltar para o pequeno ecrã, o fenómeno da Netflix era apenas uma série de banda desenhada. O último volume chega às livrarias portuguesas a 2 de Julho e os fãs poderão ver os seus nomes eternizados na primeira edição nacional do livro.

Depois de conquistar milhões de leitores em todo o mundo e tornar-se um verdadeiro fenómeno também em Portugal, Heartstopper prepara-se para chegar ao fim. O muito aguardado último volume da série criada por Alice Oseman chega às livrarias portuguesas no próximo dia 2 de Julho, em simultâneo com o lançamento mundial. Mas as novidades para os fãs não ficam por aqui.

Quem adquirir o livro em pré-venda através do site da editora e concluir o pagamento até 31 de Maio terá direito a ver o seu nome impresso numa página especial da primeira edição portuguesa, dedicada aos leitores que acompanharam a história de Nick e Charlie desde o início. Como o espaço é limitado, os fãs terão de garantir rapidamente a sua reserva.

O livro estará disponível tanto em edição individual como num novo box set especial com os seis volumes da colecção. Esta edição exclusiva contará com stencil edges e já se encontra disponível para pré-venda no site do Grupo Infinito Particular. O nome impresso corresponderá ao primeiro e último nomes associados à morada de envio, salvo indicação diferente nas notas da encomenda.

DR O último volume de ‘Heartstopper’ chega a Portugal a 2 de Julho

Criada por Alice Oseman, Heartstopper começou como uma webcomic publicada no Tumblr e no Tapas antes de se transformar numa das séries YA mais populares da última década. A história acompanha Charlie Spring, um adolescente assumidamente gay, e Nick Nelson, estrela da equipa de râguebi da escola, cuja amizade acaba por evoluir para uma relação amorosa marcada pela descoberta da identidade, pela saúde mental e pelos desafios de crescer. Ao longo dos vários volumes, a autora explora também temas como bullying, ansiedade, distúrbios alimentares e amizade, sempre através de uma abordagem íntima, optimista e emocionalmente honesta.

O sucesso das novelas gráficas levou à adaptação para o pequeno ecrã, que se estreou na Netflix em 2022 e rapidamente se tornou um fenómeno global e uma das representações LGBTQIA+ mais celebradas dos últimos anos. A série recebeu elogios pela sensibilidade com que retrata a adolescência queer e transformou Kit Connor e Joe Locke, intérpretes de Nick e Charlie, em estrelas internacionais.

A despedida deste universo acontecerá também no ecrã. Em vez de uma quarta temporada tradicional, a Netflix optou por concluir a história com um filme, Heartstopper Forever, escrito pela própria Alice Oseman e realizado por Wash Westmoreland. O filme estreia a 17 de Julho na plataforma e adaptará o sexto volume da série, bem como elementos da novela Nick e Charlie.

Neste último arco, Nick e Charlie enfrentam talvez o maior desafio da relação: a possibilidade de uma relação à distância, numa altura em que Nick se prepara para entrar na universidade enquanto Charlie tenta encontrar o seu próprio espaço e independência. Entre dúvidas, mudanças e o medo inevitável de crescer, o filme promete encerrar a história com o mesmo tom terno e melancólico que tornou Heartstopper um fenómeno mundial.

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