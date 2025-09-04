Here Comes the Antologia: os Beatles estão de volta e em dose tripla

Um livro, um documentário e quatro volumes de música. São estes os formatos em que vamos poder redescobrir o grupo de Liverpool, em ‘The Beatles Antologia’.

Há boas notícias para os fãs dos “meninos” mais famosos de Liverpool. Este Outono marca o regresso definitivo de um dos projectos mais ambiciosos da história dos Beatles. A The Beatles Antologia, que nos anos 90 reinventou o género do documentário musical e devolveu à luz gravações inéditas da banda, regressa agora em três frentes: no ecrã, em disco e em livro. Uma campanha global que recupera memórias, reabre arquivos e acrescenta novos capítulos à narrativa dos quatro de Liverpool.

O primeiro marco chega a 14 de Outubro com a edição do 25.º aniversário do livro The Beatles Anthology, publicado pela Apple Corps Ltd. e pela Chronicle Books. São 368 páginas que condensam memórias íntimas e reflexões de John, Paul, George e Ringo, acompanhadas por testemunhos próximos de figuras como Neil Aspinall, George Martin e Derek Taylor. Um objecto de colecção com mais de 1300 fotografias, documentos e recordações, que mantém o estatuto de best-seller e regressa como um retrato visual e narrativo essencial.

A 21 de Novembro será a vez da música. As colecções da Anthology, originalmente com curadoria de George Martin, regressam restauradas e expandidas sob a supervisão de Giles Martin. O catálogo inclui quatro volumes – entre vinil de 12 LP, 8 CD e formato digital – com um total de 191 faixas. Aos três álbuns duplos que já revisitavam o arquivo juntam-se agora 13 demos e gravações inéditas no novo Anthology 4. O alinhamento inclui ainda novas misturas dos singles “Free As A Bird” e “Real Love”, assinadas por Jeff Lynne dos Electric Light Orchestra, e integra “Now And Then”, a última canção dos Beatles, editada em 2023 e vencedora de um Grammy. O videoclipe de “Free As A Bird”, restaurado, terá igualmente novo destaque nesta edição.

O ciclo fecha-se no ecrã, com a estreia exclusiva no Disney+ a 26 de Novembro do nono episódio da série documental The Beatles Antologia. Originalmente lançada em oito partes, em 1995, a produção destaca-se por dar voz aos próprios Beatles para contar a sua história, em vez de recorrer a narradores externos.

Os episódios originais percorrem desde os dias em Liverpool e Hamburgo até à Beatlemania global, passando pela chegada aos Estados Unidos, a relação com a contra-cultura dos anos 60, a viagem espiritual na Índia e, inevitavelmente, a separação. O novo episódio, inédito, revela bastidores das sessões de 1994 e 1995, quando Paul, George e Ringo se reuniram para trabalhar em The Anthology e reflectir sobre a vida partilhada enquanto banda. O restauro envolveu a Apple Corps, a equipa de Peter Jackson (realizador responsável pela saga de O Senhor dos Anéis e por dar vida ao massivo documentário Get Back, com quase oito horas, sobre as gravações de Let It Be) e as misturas de Giles Martin.

Disney+. 26 Nov (Qua)

