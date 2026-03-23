Hora do Planeta: 20 anos de “apagões” pela natureza e o clima

A iniciativa, marcada para o próximo dia 28 de Março, celebra duas décadas de mobilização global este ano. Conheça o programa para Lisboa.

A Hora do Planeta acontece em mais de 190 países, incluindo Portugal. Este ano, a iniciativa – que já celebra 20 anos de mobilização global – acontece já este sábado, 28 de Março, entre as 20.30 e as 21.30. Além disso, haverá programação especial, em parceria com o Centro Comercial Colombo, desde uma exposição fotográfica até sessões educativas.

“Portugal tem vivido semanas marcadas por fenómenos meteorológicos extremos, reflexo de um novo normal climático que a ciência já confirma. É precisamente neste contexto que a Hora do Planeta ganha ainda mais força: hoje, mais do que nunca, precisamos de reconhecer esta nova realidade e transformar essa consciência em acção”, diz a directora executiva da WWF Portugal, Ângela Morgado, citada em comunicado.

Patente de 28 de Março até 3 de Abril, na Praça Central do Centro Colombo, a exposição fotográfica “Lights Off, Nature On” procura mostrar como, quando milhões de pessoas desligam as luzes ao mesmo tempo, isso não é apenas um gesto simbólico: “é um acto colectivo de esperança, em diálogo com a beleza e a resiliência da natureza”, como se lê em nota do evento.

No próximo sábado, dia 28, estão também previstas sessões educativas durante a tarde. Mas atenção, é necessário inscrever-se previamente através da aplicação Colombo Loves Me. Entre as propostas, encontra, por exemplo, a actividade “Transforma a tua varanda e ajuda a natureza”, que ensina a semear ervas aromáticas.

A partir das 20.30, se estiver pelo Centro Colombo, dará pela redução das luzes, que será acompanhada de uma performance surpresa para o público presente. Mas a ideia é que, onde quer que estejam, todos possam participar. De norte a sul de Portugal, municípios, monumentos e outras entidades públicas aderem anualmente com iniciativas locais e com o apagar de luzes de edifícios emblemáticos, reforçando o carácter colectivo desta ação.

Este ano, já 84 autarquias confirmaram a sua adesão a Hora do Planeta, assim como várias empresas: El Corte Inglés, Auchan, Vulcano e KPMG. Em Lisboa, também o Teatro LU.CA e o Castelo de São Jorge já confirmaram que irão desligar as luzes dos seus edifícios.

A par do tradicional desligar de luzes de ruas, monumentos e edifícios públicos, as autarquias são incentivadas a organizar actividades ambientais, como caminhadas nocturnas, observação de estrelas, passeios de bicicleta e sessões de yoga, workshops e jantares comunitários sustentáveis.

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