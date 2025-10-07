Hospital dos Pequeninos volta ao Pavilhão do Conhecimento

A edição deste ano acontece no fim-de-semana de 29 e 30 de Novembro. A entrada é gratuita.

O Hospital dos Pequeninos convida os miúdos a ser médicos por um dia. A iniciativa pretende reduzir a ansiedade que as crianças dos três aos sete anos podem sentir quando na presença de um profissional de saúde. Realizada em parceria com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, a 24.ª edição conta com dois momentos: um para escolas, com respectiva marcação, e outro dedicado a famílias, com entrada gratuita no Pavilhão do Conhecimento.

Para participar, as crianças devem levar um peluche ou um boneco, com o qual percorrem um conjunto de estações, que simulam os diferentes serviços hospitalares – da triagem à consulta, passando pela imagiologia, a cirurgia ou o internamento –, sendo responsáveis pelo “tratamento” do seu boneco.

A actividade decorre das 10.00 às 18.30, mas atenção, a atribuição de senhas será feita apenas até às 16.00 ou mediante lotação máxima. Na sala de espera, haverá música e dança, espaço para desenhos, brinquedos e pinturas faciais. Já no final, todas as crianças terão direito a levar um kit com alguns brindes e um lanche.

O projecto foi iniciado pela EMSA (European Medical Students Association), com o objectivo de reduzir a ansiedade que as crianças sentem quando estão com um profissional de saúde, nomeadamente em consulta e em contexto intra-hospitalar.

Refeitório I dos Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa. 24-28 Nov (Seg-Qui); Pavilhão do Conhecimento. 29-30 Nov (Sáb-Dom). Entrada gratuita

