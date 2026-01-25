Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Hotel transforma garagem de 1100 metros quadrados em espaço para eventos

O Lisbon Marriott converteu a garagem do hotel para criar “uma das maiores áreas cobertas da cidade para apresentações de grande impacto”.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
The Garage
Lisbon Marriott | The Garage
Publicidade

Chamam-lhe The Garage e é mesmo uma garagem. A proposta é do Lisbon Marriott, que resolveu converter cerca de 1100 metros quadrados numa sala plenária em formato plateia, capaz de acolher até 700 pessoas. Segundo o hotel, a ideia é que venha a ser “uma das maiores áreas cobertas da cidade para apresentações de grande impacto, lançamentos de marca, eventos de prestígio, cerimónias, galas, experiências imersivas e formatos híbridos”.

Localizado ao lado do centro de conferências do hotel e acessível através do átrio, o The Garage permite uma configuração flexível e montagens em grande escala, podendo ser utilizado como sala plenária principal ou como espaço para um único evento. “É versátil e tecnologicamente avançado”, garante a directora de vendas e marketing do Lisbon Marriott, Diana Michelli, em comunicado. Já os preços variam consoante a dimensão, a data e a duração dos eventos.

Além do The Garage, o Lisbon Marriott, localizado na Avenida dos Combatentes, dispõe ainda de 16 salas de reuniões e eventos, com áreas entre os 30 e os 601 metros, num total de 2548 metros quadrados, a que se juntam ainda as zonas exteriores. “Todos os espaços contam com tecnologia audiovisual integrada, sistemas de som e imagem adequados a diversos formatos, conectividade de alta velocidade e apoio técnico dedicado”, lê-se ainda na mesma nota.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.