Hotel transforma garagem de 1100 metros quadrados em espaço para eventos

Chamam-lhe The Garage e é mesmo uma garagem. A proposta é do Lisbon Marriott, que resolveu converter cerca de 1100 metros quadrados numa sala plenária em formato plateia, capaz de acolher até 700 pessoas. Segundo o hotel, a ideia é que venha a ser “uma das maiores áreas cobertas da cidade para apresentações de grande impacto, lançamentos de marca, eventos de prestígio, cerimónias, galas, experiências imersivas e formatos híbridos”.

Localizado ao lado do centro de conferências do hotel e acessível através do átrio, o The Garage permite uma configuração flexível e montagens em grande escala, podendo ser utilizado como sala plenária principal ou como espaço para um único evento. “É versátil e tecnologicamente avançado”, garante a directora de vendas e marketing do Lisbon Marriott, Diana Michelli, em comunicado. Já os preços variam consoante a dimensão, a data e a duração dos eventos.

Além do The Garage, o Lisbon Marriott, localizado na Avenida dos Combatentes, dispõe ainda de 16 salas de reuniões e eventos, com áreas entre os 30 e os 601 metros, num total de 2548 metros quadrados, a que se juntam ainda as zonas exteriores. “Todos os espaços contam com tecnologia audiovisual integrada, sistemas de som e imagem adequados a diversos formatos, conectividade de alta velocidade e apoio técnico dedicado”, lê-se ainda na mesma nota.

