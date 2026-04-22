IDB Rooftop by Mīrārī reabre com programação para toda a família

O terraço panorâmico reabre para mais uma época de banhos de sol, petiscos e patins. No primeiro fim-de-semana conta com três dias de programação especial.

Está marcada para esta sexta-feira, 24 de Abril, a reabertura do IDB Rooftop by Mīrārī, terraço de dimensões generosas, localizado entre os Olivais e Moscavide, que fecha portas durante o Inverno para regressar aos primeiros raios de sol. Para a primeira de muitas noites no topo do Innovation & Design Building Lisbon, a proposta é um serão dançante, com petiscos à mistura.

A Tropicana Open-Air acontece das 17.00 à 01.00, com curadoria musical da Tropicana Records e da Oasis Records e um alinhamento que promete paragens em várias estações – house, ritmos brasileiros ou UK garage. Vicky P, C4stro, Ramirezz e Martim Tonic são os nomes em cartaz.

Ao serviço dos convidados estará o leque gastronómico da casa. Do ano passado vêm clássicos como os hambúrgueres do Dedé e as pizzas do Irmão Zap. A novidade deste ano é também do campeonato da street food e chama-se Mais do Mesmo - Pregaria. O evento é de entrada livre, mas é necessário inscrever-se previamente.

Um fim-de-semana para toda a família

A liberdade é o mote para o programa de sábado, ou não fosse dia 25 de Abril. A agenda fica marcada pelo MiniRari | Cravo Market, evento para famílias dedicado à "partilha, criação e descoberta". O mercado inclui bancas de algumas marcas, mas também workshops e outras actividades em torno da arte e da gastronomia. O evento acontece entre as 10.00 e as 18.00. Para as 15.00 está marcado um quiz: o Quiz dos Pedros.

Domingo, 26 de Abril, é dia de Sunset on Wheels. O terraço abre-se a patinadores de todas as idades, num evento que se irá repetir no último domingo de cada mês. É gratuito, mas exige inscrição prévia. Entre as 15.00 e as 16.00, acontece uma aula de patinagem gratuita para crianças. A partir das 17.00 os patinadores terão 3000 metros quadrados à disposição, bem como as setlists dos DJs Angie Cat e Mutaca. Se não tiver patins, nada tema – há alguns disponíveis para aluguer no rooftop.

Praça José Queirós, 1 (Olivais). Qui, Dom 12.00-23.00, Sex-Sáb 12.00-01.00. Entrada livre

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn