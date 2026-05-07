IndiaFest, um novo evento multicultural e solidário em Lisboa

A ideia é angariar fundos para ajudar famílias em Calcutá antes do início das monções, que criam períodos alternados entre chuva e seca.

Há nove anos que a Kolkata Relief apoia directamente milhares de famílias que vivem nas ruas de Calcutá, na Índia. Agora, o fundador – o português Tomás Magalhães, conhecido pelo seu podcast Despolariza – lança o IndiaFest, um evento multicultural, que não só celebra o impacto da organização como servirá para angariar fundos para a missão de entrega de “kits de alívio”, que acontecerá em Junho, antes do início das monções.

A Fábrica de Braço de Prata, em Marvila, será o palco do IndiaFest, que decorre a 10 de Maio, das 12.00 às 21.00. A programação – que “oferece uma viagem imersiva pela identidade indiana”, lê-se em comunicado – inclui desde cinema e música, com destaque para a exibição do documentário Fieldwork in India, até espectáculos de dança e workshops solidários, como yoga e culinária tradicional.

O bilhete custa desde 5€ e, por cada entrada, a organização garante que uma família terá direito a uma lona impermeável para abrigo, redes mosquiteiras e conjuntos de primeiros socorros. Actualmente, com a entrega de cerca de 1000 kits anuais, a organização apoia aproximadamente cinco mil pessoas por ano.

Além das actividades programadas, o público poderá explorar bancas de gastronomia típica, vestuário, bijuteria e produtos ayurvédicos. Haverá ainda tatuagens e pinturas henna, bem como jogos tradicionais.

Rua Açucar (Marvila). 10 Mai, Dom 12.00-21.00. Desde 5€

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