“Índice de oportunidades” global é liderado por país europeu – eis a classificação completa

Os países foram avaliados através de seis indicadores principais, desde a educação até às perspectivas de emprego e ao potencial de ganhos. Portugal está no top 15.

Mudar a família para o estrangeiro para garantir um futuro melhor para os filhos é algo que os pais têm feito durante décadas. O Índice de Oportunidades da Henley (Henley Opportunity Index) visa dar destaque aos países “onde o acesso, as redes e a qualidade institucional se alinham para maximizar a progressão na carreira” e o “potencial de ganhos”.

O índice foi publicado juntamente com o Relatório de Educação de 2026 e avalia países de todo o mundo com base em seis indicadores principais: potencial de ganhos, progressão na carreira, perspectivas de emprego de topo, educação de excelência, mobilidade económica e elevada habitabilidade.

Tudo isto é combinado numa “pontuação de oportunidade” geral, depois utilizada para classificar os 15 melhores países do mundo em termos de progressão na carreira e prosperidade.

A encabeçar a lista está a Suíça, que obteve 86 em 100 pontos no total, saindo-se particularmente bem no potencial de ganhos, para o qual obteve uns perfeitos 100 pontos, e na mobilidade económica, onde pontuou 93.

Logo de seguida, em segundo lugar, está Singapura, com uma pontuação geral de oportunidade de 81%, e a Austrália ficou em terceiro lugar, com 80%. Abaixo pode ver o resto da lista de 15 países. O relatório da Henley está na íntegra no site oficial.

Os 15 melhores países no Índice de Oportunidades da Henley:

Suíça Singapura Austrália Reino Unido EUA Canadá Áustria Emirados Árabes Unidos Nova Zelândia Hong Kong Itália Letónia Malta Portugal Grécia

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