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“Índice de oportunidades” global é liderado por país europeu – eis a classificação completa

Os países foram avaliados através de seis indicadores principais, desde a educação até às perspectivas de emprego e ao potencial de ganhos. Portugal está no top 15.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Cityscape image of Zurich, Switzerland at beautiful autumn sunset.
Photograph: Rudy Balasko / Shutterstock
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Mudar a família para o estrangeiro para garantir um futuro melhor para os filhos é algo que os pais têm feito durante décadas. O Índice de Oportunidades da Henley (Henley Opportunity Index) visa dar destaque aos países “onde o acesso, as redes e a qualidade institucional se alinham para maximizar a progressão na carreira” e o “potencial de ganhos”.

O índice foi publicado juntamente com o Relatório de Educação de 2026 e avalia países de todo o mundo com base em seis indicadores principais: potencial de ganhos, progressão na carreira, perspectivas de emprego de topo, educação de excelência, mobilidade económica e elevada habitabilidade.

Tudo isto é combinado numa “pontuação de oportunidade” geral, depois utilizada para classificar os 15 melhores países do mundo em termos de progressão na carreira e prosperidade.

A encabeçar a lista está a Suíça, que obteve 86 em 100 pontos no total, saindo-se particularmente bem no potencial de ganhos, para o qual obteve uns perfeitos 100 pontos, e na mobilidade económica, onde pontuou 93.

Logo de seguida, em segundo lugar, está Singapura, com uma pontuação geral de oportunidade de 81%, e a Austrália ficou em terceiro lugar, com 80%. Abaixo pode ver o resto da lista de 15 países. O relatório da Henley está na íntegra no site oficial.

Os 15 melhores países no Índice de Oportunidades da Henley:

  1. Suíça
  2. Singapura
  3. Austrália
  4. Reino Unido
  5. EUA
  6. Canadá
  7. Áustria
  8. Emirados Árabes Unidos
  9. Nova Zelândia
  10. Hong Kong
  11. Itália
  12. Letónia
  13. Malta
  14. Portugal
  15. Grécia

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