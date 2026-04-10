Inês e Miguel queriam abrir uma loja anti-tédio. Conseguiram

Inês Mota Cardoso e Miguel Sarrazola são amigos de longa data. Ao fim de alguns anos a cogitar sobre qual seria a melhor ideia de negócio, chegaram ao projecto em questão – uma loja que fosse simultaneamente uma gift shop, com a devida atenção para com os turistas que visitam a cidade, e um espaço com lugar para o design e para a criatividade. Há quase dois meses, o sonho concretizou-se. Chama-se The Unboring Store e fica no Chiado.

Rita Chantre

"O nosso foco não é ser só uma loja para estrangeiros, mas também conquistar clientes locais. Também quisemos que este espaço não fosse só uma loja. Fizemos aqui uma espécie de caminho em que as pessoas podem ver as peças, mas também com zonas mais instagramáveis, onde podem tirar fotografias", explica Miguel. Refere-se a pequenas atracções, como a parede coberta de espelhos ou as escadas em caracol, que têm servido de cenários para sessões improvisadas.

O resto são compras e, nesse campeonato, pode dizer-se que a The Unboring Store é uma loja de variedades. Encontramos aqui as cerâmicas de autor de Carlos Manuel Gonçalves, os irrequietos Optimists (também em versão candeeiro), as peças de roupa da Portugal Social Club e muitas outras ideias originais – para quem procura um presente, para quem não quer voltar das férias de mãos a abanar ou simplesmente para quem tropeça na montra e é vencido pela curiosidade. Há papelaria, joalharia, brinquedos e peças de arte, numa selecção que combina criatividade nacional e marcas importadas.

Rita Chantre

Também a lista de preços é abrangente. Entre os 5€ e os 1200€, a montra é mesmo para todos os gostos e bolsos. Logo à entrada, saltam à vista os três candeeiros de papel sobre o balcão. Parecem flores brancas, de recorte vermelho, e foram feitos por Inês e Miguel a pensar neste espaço. "Estamos a pensar seriamente em começar a vendê-los também. Há imensa gente que tem perguntado", anota Miguel.

Mais uma prova de que criatividade não falta dentro destas quatro paredes e, por vezes, até fora delas. Em ocasiões especiais, a montra da The Unboring Store galga os vidros e pode muito bem desafiar quem passa a interagir por breves instantes. Aborrecimento é que não.

Rua do Alecrim, 84 (Chiado). 21 342 1449. Seg-Sáb 11.00-19.00

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