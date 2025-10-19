Inês Meneses transforma ‘Fala com Ela’ em matiné dançante no Lux

O programa da Antena 1 faz 20 anos e as celebrações vão ser abertas ao público. Na sexta (24), Inês Meneses recebe Rita Blanco e Joana Barrios para uma conversa ao vivo, no Pap’Açôrda. No domingo (26), dança-se a partir das seis.

Há 20 anos, Inês Meneses estreava um novo programa na Radar. O "Fala com Ela" passou, em 2020, para a grelha da Antena 1, mas a radialista manteve-se sempre à frente do espaço de conversa e partilha que ela própria criou. No dia 26 de Outubro, domingo, volta ao Lux Frágil para uma matiné dançante (sim, porque os dez anos de programa também foram celebrados lá), numa celebração aberta ao público.

Mas antes disso, há ainda um jantar. Na sexta-feira, 24 de Outubro, a anfitriã recebe Rita Blanco e Joana Barrios para uma conversa no Pap'Açôrda, no Time Out Market. A conversa, ao estilo das que acontecem no programa, será gravada, mas quem quiser também pode marcar presença e assistir a tudo ao vivo e a cores.

O programa arranca às 19.00. O jantar está marcado para as 20.30, mediante reserva (events@papacorda.com) e a festa segue depois até às duas da manhã, ao som de um DJ set de Pedro Ramos e Bordel Pinheiro.

A grande celebração faz-se no domingo seguinte, a partir das 18.00 e até à meia-noite, no Lux Frágil. A matiné promete ser dançante, mas também de estreia da curta-metragem Falem com Ela, realizada por Bruno Ferreira e com algumas das caras e vozes que passaram pelo programa ao longo das últimas duas décadas.

Pap'Açorda e Lux Frágil. Sex 19.00-02.00, Dom 18.00-00.00

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn