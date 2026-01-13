Inglaterra vai ter um novo bairro LGBTQ+ de referência

O “Rainbow Quarter” de Nottingham ficará em Hockley, um importante bairro para a comunidade queer local desde os anos 1990. Será inaugurado a tempo do Pride.

O Reino Unido tem vários bairros LGBTQ+ emblemáticos, zonas oficialmente reconhecidas pela sua importância para a comunidade queer britânica. Há o bairro não oficial gay de Kemptown, em Brighton, com espaços amigos da comunidade desde a década de 1920. A Canal Street, em Manchester, é um refúgio LGBTQ+ desde os anos 50 e o Southside, em Birmingham, foi o local onde surgiu o primeiro Centro Comunitário LGBT do país. Agora, Nottingham vai ter o seu próprio bairro gay oficialmente reconhecido.

Hockley, que faz parte do quarteirão criativo do centro da cidade e já é conhecido pelos seus espaços queer, será transformado no bairro LGBTQ+ de Nottingham, o chamado “Rainbow Quarter”, ainda este ano. O perímetro abrangerá três ruas: Broad Street, Carlton Street e Heathcote Street.

A zona será desenvolvida de forma semelhante aos bairros LGBTQ+ consolidados de Manchester e Birmingham, com o apoio de Carl Austin-Behan, o primeiro presidente da câmara gay de Manchester e figura-chave na criação do próprio Rainbow Quarter da cidade.

A ideia de transformar Hockley numa área LGBTQ+ designada foi lançada há dez anos. A sua importância para a comunidade queer local remonta aos anos 90, quando abriu o The Health Shop, um centro que prestava aconselhamento em saúde sexual a homens homessexuais. Ao lado, ficava o GAi Project, uma iniciativa de prevenção do VIH-sida dirigida a homens gays e bissexuais, lançada pelo actor Ian McKellen em 1994. Em 1997, o primeiro Pride de Nottingham realizou-se em frente ao cinema Broadway, na Broad Street.

Antes disso, entre 1972 e 2000, a zona acolheu a livraria Mushroom Bookshop, uma das poucas na cidade que vendia abertamente literatura e publicações gays e lésbicas. Existe ainda o pub Lord Roberts, na Broad Street, que tem sido um espaço inclusivo desde a década de 1970.

Os planos para a criação oficial do bairro incluem a instalação de placas históricas e a alteração do mapa da cidade. Activistas e autarcas locais acreditam que transformar Hockley numa Gay Village, formalmente, vai aumentar o movimento e o turismo na zona. A inauguração oficial está prevista a tempo do mês do Pride, em Junho de 2026.

