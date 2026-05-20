Inki, a nova loja de k-pop da cidade abriu em Moscavide

Cláudia Romão e Bruna Reis são fãs de k-pop desde a adolescência. Agora, são também proprietárias da Inki, uma loja em Moscavide dedicada ao género musical que, apesar de ser de nicho, tem ganhado cada vez mais popularidade em Portugal, incluindo entre faixas etárias mais novas. O filme da Netflix Guerreiras do K-Pop tem ajudado, mas Bruna garante que também já há muitos miúdos a “ouvir mesmo as bandas”, como os girls group sul-coreanos Illit e BabyMonster.

“Estive na faculdade em vários cursos – desde Estudos Asiáticos até Línguas, Literaturas e Culturas –, mas nunca terminei nenhum e o que tem sido constante é o gosto que tanto eu como a Cláudia temos pelo k-pop”, revela-nos Bruna, que tem 30 anos e é fã do género musical desde 2009. “Eu conheço a Cláudia desde 2012 e a ideia não nasceu logo, mas desta necessidade que tem vindo a crescer à medida que o tempo passa.”

Quando Bruna era adolescente, os fãs portugueses de k-pop eram apenas “uma aldeia em que toda a gente se conhecia”. Agora já não é bem assim. Há cada vez mais pessoas a fazer parte da comunidade – recentemente, até Marcelo Rebelo de Sousa foi visto por entre a multidão, na estreia das Twice em Portugal, na Meo Arena. Mas, infelizmente, ainda é raro haver concertos de artistas e bandas de k-pop no país. Muitas vezes é preciso viajar para fora.

Rita Chantre Bruna Reis da Inki K-Pop Store em Moscavide

A ideia para a Inki, cujo nome significa “popularidade” em coreano, surgiu de uma conversa casual. “Foi no Verão passado, estávamos a falar e eu virei-me e disse ‘gostava de abrir uma loja de k-pop’ – e ela, ‘eu também já tive essa ideia’. Então começámos a fazer contas até chegarmos ao dia de hoje”, revela Bruna. “Queríamos um espaço acessível dentro da cidade e perto do local onde há mais encontros em torno do k-pop, que é sempre no Oriente, na Linha Vermelha.”

Além de venderem discos (a partir de 14,99€), incluindo edições especiais, com inclusões valiosas, ou várias versões de um mesmo álbum, a pensar nos fãs coleccionadores, Bruna e Cláudia também apostam nos bastões de luz, que são levados para os concertos, e nos photocards (desde 2€), pequenos cartões coleccionáveis com fotos dos idols, como são conhecidos os artistas, e peluches inspirados nas mascotes oficiais dos grupos.

Rita Chantre Inki K-Pop Store em Moscavide

O top de nomes mais procurados inclui Stray Kids, BTS e Ateez, mas também vendem muito The Boyz, Red Velvet, Blackpink, Le Sserafim, Katseye, NCT, Enhypen e, claro, BabyMonster e Illit. Os discos disponíveis vão rodando, até porque às vezes esgotam rápido e as importações ainda demoram a chegar. Para trazer o máximo de novidades possível, a dupla de amigas mantém uma relação com a Agência Governamental Sul-Coreana de Comércio e Investimento.

Há ainda uma photobooth e produtos não oficiais, como porta-chaves, micas com compartimentos para cartões e até produtos alimentares, como noodles instantâneos, que pode comprar ou comer no local. Sim, o lounge não serve só para fazer unboxings, embora tenha sido pensado para esse “momento de partilha”. “Incentivamos porque é de partilha que se faz o k-pop. Partilhei sempre dança com os meus amigos e, quando mandávamos vir os álbuns, até partilhávamos uns com os outros as inclusões.”

Rita Chantre Inki K-Pop Store em Moscavide

Mas como é que esta paixão começou? Bruna revela: “Um dia ouvi uma colaboração das 2NE1 com os Big Bang, e foi assim que entrei no género musical. Depois comecei a copiar coreografias e a dançar também. Cheguei a ter um grupo de k-pop que durou mais de uma década.” Agora já não tem muito tempo, entre viajar para concertos e a gestão da Inki, que entretanto também já começou a acolher eventos focados em vários artistas.

Rua Artur Ferreira da Silva, 31 (Moscavide). Qua-Dom 11.00-20.00

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