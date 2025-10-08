Inscrições esgotaram em minutos, mas há sempre lugar para a festa. Vem aí “a Rampa”

Já é habitual: vagas para Subida da Rampa do Vale de Santo António, a 19 de Outubro, esgotaram em minutos. Mas há quem faça uso das pernas só para ir ver e aplaudir ciclistas e vizinhos.

Mais do que uma competição desportiva, a Subida da Rampa do Vale de Santo António tornou-se um encontro comunitário, de bairro e além dele, e uma festa popular. Este ano, já com novo executivo no poder local e expectativas sobre o que dali virá, não será diferente. A corrida de bicicleta mais famosa de Lisboa regressa a 19 de Outubro, na freguesia de São Vicente. "Também as varandas vão voltar a abrilhantar a rua", pode ler-se no site da prova.

"No advento da 16.ª Rampa do Vale de Santo António, confirmamos o inamovível lugar conquistado pela prova nos corações de toda a gente. A magnitude quase sísmica que ela passou a ter tomou de assalto uma Lisboa muito açoitada pela voracidade do lucro, uma cidade cujos bairros e comunidades têm vindo a estar em erosão acelerada. Os lisboetas – massa de mil caras e origens – passaram a ter na Rampa uma âncora resistente, mais do que de ciclismo, de desporto popular", escrevem os organizadores, O Mirantense FC e O Relâmpago, que relançaram a corrida em 2021, depois de longos anos de dormência.

O início da Rampa está marcado para as 10.00 e vai contar, ao longo da prova com 160 ciclistas distribuídos por cinco categorias, que irão percorrer 450 metros de "empedrado antigo e sinuoso". "A primeira parte da prova é a mais íngreme com uma rampa que atinge cerca de 16%." A seguir à corrida, sobressaem o momento do hino, cantado por Oriano, "concertos, DJ e comes & bebes pela tarde fora".

A Subida da Rampa do Vale de Santo António é uma prova de ciclismo em contra-relógio que começou em 1941 e durou até 1954 pelas mãos do Mirantense FC. Em 2021, com o empurrão da ADR “O Relâmpago”, a prova foi reactivada, tornando-se uma grande celebração de rua.

