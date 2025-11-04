InShadow está de volta com nova competição de vídeo-dança

O festival que une vídeo e dança conta agora com uma parceria internacional e estreia uma das competições mais relevantes do sector.

O InShadow – Lisbon ScreenDance Festival, organizado pela Associação Cultural Vo’arte, regressa a 11 de Novembro e prolonga-se até 19 de Dezembro, em 14 espaços da capital, incluindo a Biblioteca de Alcântara, a Cinemateca Portuguesa, o Museu da Marioneta, os Coruchéus, a Casa do Comum, o Teatro do Bairro e o Espaço Cultural das Mercês. Mas, este ano, a grande novidade é a parceria internacional com o IMZ Internacional Music + Media Centre, que promove a competição dancescreen. “Com esta colaboração, novos prémios e valores prometem fazer do festival um verdadeiro espaço de intercâmbio artístico”, lê-se em comunicado da organização.

A agenda arranca com o LittleShadow, a secção do festival dedicada ao público infanto-juvenil, com o LAC – Laboratório de Actividades Criativas e a Competição Internacional de Animação. Entre 11 e 14 de Novembro, os mais novos são convidados a rumar à Biblioteca de Alcântara para participar numa troca de aprendizagens e experiências sobre criativos. Segue-se, de 4 a 7 de Dezembro, a apresentação do espectáculo Uma Outra Forma, da CiM – Companhia de Dança, que subirá ao palco do Museu da Marioneta para descomplicar questões da cegueira e explorar as possibilidades infinitas do Braille, no ano em que o Braille foi reconhecido como Património Cultural Imaterial em Portugal.

Já na segunda semana do festival destaca-se a Competição Internacional de Documentário, que ocupará a Casa do Comum de 19 a 22 de Novembro. Ao longo de oito sessões, vão ser exibidos 21 filmes, de 18 países, num conjunto de narrativas documentais. Além disso, graças ao apoio do IMZ, está também prevista uma masterclass, “First, do no harm: Practical approaches and philosophies for filming dance”. Orientada pelo realizador de vídeo-dança Thomas Freundlich, explora “as diferentes abordagens estéticas e técnicas práticas para traduzir a dança para o ecrã, como ponto de vista, vocabulário visual e escolha cinematográfica”.

Quanto à Competição Internacional de Vídeo-Dança, vai realizar-se de 25 a 28 de Novembro, no Teatro do Bairro. Ao longo de sete sessões, vão ser projectados 74 filmes, provenientes de múltiplas geografias, mas “unidos pela inscrição do corpo em movimento na imagem videográfica”. A cerimónia de Entrega de Prémios, que também terá lugar no Teatro do Bairro, está marcada para 29 de Novembro, às 21.00.

Este ano, o público terá oportunidade de, por um lado, mergulhar no trabalho de coreógrafos como Anne Teresa De Keersmaeker (Bélgica), Dimitris Papaioannou (Grécia) e John Neumeier (EUA); e, por outro, de conhecer histórias marcantes como a do primeiro espectáculo do Ballet Nacional da Ucrânia após o início da actual guerra.

A programação, disponível para consulta online no site do festival, conta ainda com oito masterclasses e workshops, seis exposições e cinco performances: Together Alone, de Low Air, na ETIC (26 Nov); REBIS, de Nuno Labau, no Espaço Santa Catarina (27 Nov); Dreamer, de Andrea Hackl, na Safra (4 Dez); Ridículas Cartas, de Inpugna, no Teatro Ibérico (5-7 Dez); e Vozes e Ar Pesado, de Inestética, na Safra (13 Dez).

Festival InShadow, vários locais em Lisboa. 11 Nov-19 Dez, vários horários. Vários preços

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn