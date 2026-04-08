Islândia está a oferecer uma viagem com tudo pago – mais 43 mil euros – a “maus fotógrafos”

A Icelandair faz questão de provar que até os viajantes mais leigos em matéria de câmaras fotográficas conseguem captar a beleza do país – eis como participar.

Quer seja a fotografar a Aurora Boreal em toda a sua glória ou a captar furtivamente uma fotografia de vida selvagem, uma boa fotografia exige muita perícia.

Ou será que não? Essa é a pergunta que a Icelandair está a fazer com a sua campanha apropriadamente intitulada “fotógrafo muito mau”.

A companhia aérea de bandeira está a oferecer uma viagem de ida e volta de dez dias à Islândia (que inclui voos de ida e volta, alojamento e dinheiro para despesas) em troca de fotografias de um viajante sortudo que não tenha absolutamente nenhuma experiência em fotografia.

Para além da viagem gratuita, o feliz contemplado receberá a impressionante quantia de 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros) por participar e permitir que a Icelandair utilize as suas fotografias, de acordo com o site da campanha.

Toda a ideia é provar que é impossível tirar uma má fotografia de um lugar tão deslumbrante como a Islândia. A Icelandair afirma que “até o pior fotógrafo consegue tirar óptimas fotografias da Islândia”. Para o provar, esta oferta está aberta exclusivamente a pessoas sem qualquer formação profissional em fotografia nem particular interesse pela arte.

Fotografia: Shutterstock

Com géiseres a borbulhar, praias de areia preta e glaciares vibrantes, a nação nórdica é, de facto, uma beleza; na verdade, o mais recente guia da Time Out sobre os lugares mais bonitos do mundo apresenta dois destinos islandeses. Graças às suas paisagens dramáticas e à ocorrência de Auroras Boreais, é também um país para onde os fotógrafos acorrem em massa – estamos curiosos para ver como estes cliques amadores se comparam.

Como ganhar uma viagem grátis à Islândia

Então, tem o rolo da câmara cheio de fotografias fracas? Parece que esta é para si. Para participar, terá de ter pelo menos 21 anos, ter um passaporte válido e ser elegível para viajar para o Reino Unido, EUA e Islândia, e estar disposto a partilhar vídeos e fotografias de si próprio.

Dirija-se a reallybadphotographer.com (sim, leu bem), responda às seis perguntas da candidatura e, para aumentar as suas hipóteses, inclua um vídeo de 60 segundos a explicar por que razão deve ser o escolhido.

As candidaturas estão abertas até 30 de Abril de 2026.

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