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Pelo 19.º ano consecutivo, a nação nórdica lidera o Índice Global de Paz. Portugal mantém-se entre os dez mais pacíficos.
Durante quase duas décadas, o Índice Global de Paz tem acompanhado a paz e a segurança em todo o mundo – e, pelo décimo nono ano consecutivo, a Islândia manteve o seu título de país mais pacífico do mundo.
Este enorme estudo anual, produzido pelo Instituto para a Economia e a Paz (IEP), avalia 163 estados e territórios independentes em três domínios: conflitos nacionais e internacionais em curso; segurança e protecção da sociedade; e militarização.
Em seguida, pontua cada país numa escala de 1 a 5, onde 1 é o mais pacífico e 5 é o menos pacífico.
De acordo com o relatório, a Islândia é “o país mais pacífico do mundo por uma margem significativa”. A nação nórdica registou uma melhoria na paz de 2% desde o ranking do ano passado, sendo a evolução mais significativa no domínio da “segurança e protecção”.
Então, por que razão a Islândia é um lugar tão pacífico para se viver? Notavelmente, o país não tem forças armadas permanentes, mas os seus níveis de segurança também são definidos por uma forte coesão social. A Islândia tem taxas de criminalidade muito baixas, uma cultura enraizada em valores partilhados e compreensão mútua, um sistema de segurança social abrangente para proteger os cidadãos e uma confiança geral no governo local.
Fotografia: Min Jing / Shutterstock (Reiquiavique, Islândia)
O segundo país mais seguro do mundo actualmente é a Nova Zelândia, seguido pela Suíça, Eslovénia e Irlanda. Sete dos dez países mais seguros em 2026 ficam na Europa, um dos quais Portugal. Pode comparar os resultados com a lista do ano passado no site oficial.
Leia o relatório completo do Índice Global de Paz de 2026 aqui.
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