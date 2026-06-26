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Islândia volta a ser o país mais seguro do mundo (Portugal é sétimo)

Pelo 19.º ano consecutivo, a nação nórdica lidera o Índice Global de Paz. Portugal mantém-se entre os dez mais pacíficos.

Grace Beard
Escrito por
Grace Beard
Travel Editor
Hornstrandir nature reserve
Photograph: Shutterstock | Hornstrandir
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Durante quase duas décadas, o Índice Global de Paz tem acompanhado a paz e a segurança em todo o mundo – e, pelo décimo nono ano consecutivo, a Islândia manteve o seu título de país mais pacífico do mundo.

Como é criado o Índice Global de Paz?

Este enorme estudo anual, produzido pelo Instituto para a Economia e a Paz (IEP), avalia 163 estados e territórios independentes em três domínios: conflitos nacionais e internacionais em curso; segurança e protecção da sociedade; e militarização.

Em seguida, pontua cada país numa escala de 1 a 5, onde 1 é o mais pacífico e 5 é o menos pacífico.

Por que razão é a Islândia o país mais seguro do mundo?

De acordo com o relatório, a Islândia é “o país mais pacífico do mundo por uma margem significativa”. A nação nórdica registou uma melhoria na paz de 2% desde o ranking do ano passado, sendo a evolução mais significativa no domínio da “segurança e protecção”.

Então, por que razão a Islândia é um lugar tão pacífico para se viver? Notavelmente, o país não tem forças armadas permanentes, mas os seus níveis de segurança também são definidos por uma forte coesão social. A Islândia tem taxas de criminalidade muito baixas, uma cultura enraizada em valores partilhados e compreensão mútua, um sistema de segurança social abrangente para proteger os cidadãos e uma confiança geral no governo local.

Reiquiavique, Islândia
Min Jing/ShutterstockReiquiavique, Islândia

Fotografia: Min Jing / Shutterstock (Reiquiavique, Islândia)

O segundo país mais seguro do mundo actualmente é a Nova Zelândia, seguido pela Suíça, Eslovénia e Irlanda. Sete dos dez países mais seguros em 2026 ficam na Europa, um dos quais Portugal. Pode comparar os resultados com a lista do ano passado no site oficial.

Os países mais seguros do mundo em 2026

  1. Islândia
  2. Nova Zelândia
  3. Suíça
  4. Eslovénia
  5. Irlanda
  6. Áustria
  7. Portugal
  8. Singapura
  9. Finlândia
  10. Japão
  11. Dinamarca
  12. Malásia
  13. Chéquia
  14. Canadá
  15. Hungria
  16. Butão
  17. Países Baixos
  18. Maurícia
  19. Letónia
  20. Austrália

Leia o relatório completo do Índice Global de Paz de 2026 aqui.

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