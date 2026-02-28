Já lhe cheira a Primavera? ModaLisboa salta directamente para o próximo Outono

Além dos desfiles, conte com uma agenda de conversas e uma loja dedicada a designers e marcas nacionais. A ModaLisboa acontece de 12 a 15 de Março.

Lembre-se que a moda está sempre um passo à frente. No fim-de-semana de 12 a 15 de Março, o Pátio da Galé volta a ser o palco principal de um evento que, há 35 anos, não faz outra coisa senão antecipar tendências. São três dias de desfiles e apresentações de moda, antecedidos de um programa de conversas, que volta a ter lugar no Centro de Arte Moderna (CAM) Gulbenkian, e com uma loja temporária instalada no MUDE.

Começando pelas iniciativas abertas ao público, destaque para mais uma edição das Fast Talks, conversas que vão gravitar em torno de conceitos como tecnologia, identidade e futuro. O painel conta com Damara Inglês, artista e "creative technologist", Evy Jokhova, artista multidisciplinar, Federigo Gabellieri, director de arte, Sónia Jesus, directora de homewear da House of Capricorn (Amorim Luxury Group), e com o músico e artista Tristany Mundu. A moderação estará a cargo da jornalista Joana Moreira (uma saudosa integrante desta redacção). Estão marcadas para dia 12 de Março, às 15.00. A entrada é gratuita, só tem de levantar bilhete à entrada do CAM.

Noutro ponto da cidade, o MUDE recebe a loja temporária da ModaLisboa. De 11 a 15 de Março, das 10.00 às 18.00 (sexta e sábado até às 20.00), esta pop-up store junta criações de 2B (a marca de Bárbara Bandeira), ARNDES, Bárbara Atanásio, DRIONADREAM, Dino Alves, DuarteHajime, HIBU, ISZA, Kolovrat, Luís Carvalho, Mestre Studio, Nuno Baltazar, Roselyn Silva, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma.

No dia 14 de Março, o mesmo museu será palco de uma outra conversa, marcada para as 16.00. Ana Pedrosa, Ana Duarte, Helena Quinan e Francisco Campos sentam-se para debater sobre a relação entre design e indústria. A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia.

Entre sexta-feira e domingo, haverá desfiles no Pátio da Galé e não só. Kolovrat inaugura o calendário com uma apresentação no CAM. DRIONADREAM, Francisca Nabinho e Çal Pfungst, da plataforma Workstation, desfilam também no primeiro dia, mas já no Terreiro do Paço. Segue o desfile da fase final do concurso Sangue Novo, com os finalistas Adja Baio, Ariana Orrico, Mafalda Simões, Mariana Garcia e Usual Suspect.

No sábado (14), Béhen, Bárbara Atanásio, ARNDES, Gonçalo Peixoto, Carlos Gil, Ricardo Andrez (no MUDE) e Dino Alves, que apresentará ao final da noite uma colecção em parceria com a cadeia de roupa em segunda mão Humana. Para domingo (15), ficam os desfiles de Roselyn Silva (no MUDE), DuarteHajime, Luís Onofre, Nuno Baltazar, Valentim Quaresma e Luís Carvalho.

Vários locais. 12-15 Mar. Entrada livre (desfiles por convite)

