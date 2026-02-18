Já não FICA em Arroios! Oficina de artes mudou-se para o Marquês de Pombal

Ao fim de dez anos, a FICA Oficina Criativa volta a mudar de poiso. Agora na zona do Marquês de Pombal, reabre com workshops e maior foco na cerâmica, marcenaria e serigrafia.

Não é só uma mudança de casa e para outra zona da cidade. Ao fim de uma década, e depois de já se ter fixado em Alcântara e em Arroios, a FICA Oficina Criativa ganhou um espaço maior. Com cerca de 425 metros quadrados, as novas instalações ficam na zona do Marquês de Pombal, agora capacidade para realizar mais workshops e para acolher mais participantes.

São dois pisos de oficina dedicada a várias técnicas manuais. O novo espaço permite, contudo, que haja um maior foco em disciplinas como a cerâmica, a marcenaria e a serigrafia e ainda novos workshops de cianotipia, embora as técnicas têxteis e de fibras naturais continuem a fazer parte do currículo.

DR

A inauguração está marcada para sexta-feira, 20 de Fevereiro, entre as 16.00 e as 20.00. Quem quiser pode juntar-se às pequenas apresentação planeadas para essa data, dedicadas à cerâmica, à serigrafia, à marcenaria e ao tufting.

O espaço continua a ter dias de oficina aberta. Assim, quem já domina técnicas e equipamentos, pode aparecer só para produzir independentemente na área da cerâmica. É às terças e quintas. Por anunciar estão os workshops dedicados aos mais pequenos, bem como as oficinas que os vão ocupar durante as férias de Verão.

Rua Bernardo Lima, 10 C (Marquês de Pombal)

