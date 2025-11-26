Subscrever
Já são conhecidas as marchas que vão desfilar em 2026

Entre 26 candidaturas, foram apuradas as 20 marchas que irão fazer parte da tradição no próximo ano.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Marchas de Lisboa
José Frade | Marchas de Lisboa
Às 17 marchas classificadas nos primeiros lugares do Concurso das Marchas Populares de Lisboa deste ano juntaram-se mais três para completar o leque de quem vai competir em 2026 na Avenida da Liberdade. São elas a Marcha da Ajuda, da Graça e de São Domingos de Benfica, de acordo com o determinado no sorteio de 18 de Novembro, informa a Lisboa Cultura. 
Às 20 marchas juntar-se-ão, também, os colectivos fora de concurso, como a Marcha Infantil “A Voz do Operário” e a Marcha dos Mercados. Entre 29 e 31 de Maio, acontece a primeira exibição, na Meo Arena, com o seguinte alinhamento de marchas:
  • Infantil (fora de competição – FC)
  • Benfica
  • Bica
  • São Domingos de Benfica
  • Bela Flor de Campolide
  • Graça
  • Bairro Alto
  • Mouraria
  • Mercados (FC)
  • Madragoa
  • Castelo
  • São Vicente
  • Alto do Pina
  • Olivais
  • Penha de França
  • Carnide
  • Santa Casa (FC)
  • Alfama
  • Marvila
  • Ajuda
  • Alcântara
  • Bairro da Boavista
  • Beato

A 12 de Junho, noite de Santo António, acontece o habitual desfile na Avenida da Liberdade. O sorteio das marchas teve lugar no Museu do Fado, a 18 de Novembro.

