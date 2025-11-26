Já são conhecidas as marchas que vão desfilar em 2026

Às 17 marchas classificadas nos primeiros lugares do Concurso das Marchas Populares de Lisboa deste ano juntaram-se mais três para completar o leque de quem vai competir em 2026 na Avenida da Liberdade. São elas a Marcha da Ajuda, da Graça e de São Domingos de Benfica, de acordo com o determinado no sorteio de 18 de Novembro, informa a Lisboa Cultura.

Às 20 marchas juntar-se-ão, também, os colectivos fora de concurso, como a Marcha Infantil “A Voz do Operário” e a Marcha dos Mercados. Entre 29 e 31 de Maio, acontece a primeira exibição, na Meo Arena, com o seguinte alinhamento de marchas:

Infantil (fora de competição – FC)

Benfica

Bica

São Domingos de Benfica

Bela Flor de Campolide

Graça

Bairro Alto

Mouraria

Mercados (FC)

Madragoa

Castelo

São Vicente

Alto do Pina

Olivais

Penha de França

Carnide

Santa Casa (FC)

Alfama

Marvila

Ajuda

Alcântara

Bairro da Boavista

Beato

A 12 de Junho, noite de Santo António, acontece o habitual desfile na Avenida da Liberdade. O sorteio das marchas teve lugar no Museu do Fado, a 18 de Novembro.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn