Já são conhecidas as marchas que vão desfilar em 2026

- Infantil (fora de competição – FC)
- Benfica
- Bica
- São Domingos de Benfica
- Bela Flor de Campolide
- Graça
- Bairro Alto
- Mouraria
- Mercados (FC)
- Madragoa
- Castelo
- São Vicente
- Alto do Pina
- Olivais
- Penha de França
- Carnide
- Santa Casa (FC)
- Alfama
- Marvila
- Ajuda
- Alcântara
- Bairro da Boavista
- Beato
A 12 de Junho, noite de Santo António, acontece o habitual desfile na Avenida da Liberdade. O sorteio das marchas teve lugar no Museu do Fado, a 18 de Novembro.
