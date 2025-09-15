Com mais de 30 anos de carreira, os britânicos vão levar êxitos como “Virtual Insanity” e “Cosmic Girl” a Cascais.

Ainda mal nos despedimos do Verão e já começamos a conhecer os primeiros grandes nomes a actuar nos festivais de 2026. Os Jamiroquai vão actuar no Ageas Cooljazz a 18 de Julho, naquele que será o primeiro concerto da banda no festival de Cascais.

Liderados por Jason "Jay" Kay desde os anos 90, os britânicos são considerados pioneiros do chamado "future funk" e um dos nomes centrais do movimento acid jazz londrino, misturando influências de funk, soul, disco, jazz e música electrónica. Com mais de três décadas de carreira, continuam a ser presença regular nas pistas de dança e nos palcos de todo o mundo. Com clássicos como "Virtual Insanity" ou "Cosmic Girl", tornaram-se numa influência para artistas como Pharrell Williams, Thundercat ou Tyler, the Creator.

O Ageas Cooljazz regressa a Cascais de 1 a 31 de Julho de 2026, com concertos no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona. Os bilhetes para Jamiroquai já estão disponíveis e os preços variam entre 45€ e 75€. Mais confirmações para o cartaz serão anunciadas em breve.

Hipódromo Manuel Possolo (Cascais). 1-31 Julho. 45€-75€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook