Janela Indiscreta: a nova livraria do Cinema São Jorge

O Cinema São Jorge vair abrir uma livraria no foyer do piso 1. O nome é uma homenagem ao filme homónimo de Alfred Hitchcock.

Chama-se Janela Indiscreta – a piscar o olho ao filme de 1954 de Alfred Hitchcock – e é a nova livraria do Cinema São Jorge. Localizada no foyer do piso 1, a abertura em modo de soft-opening está prevista para 28 de Julho. “Porque o cinema não vive sem histórias – muito menos sem livros, seus aliados de sempre –, resolvemos assumir em nome próprio a criação de um novo lugar de fruição cultural”, lê-se em comunicado.

Com vocação para sala de estar, como adianta a mesma nota, trata-se de uma pequena livraria generalista. O catálogo inclui títulos como A História de uma Serva, de Margaret Atwood; O Acontecimento, de Annie Ernaux; e Persepolis, de Marjane Satrapi, cuja adaptação para o grande ecrã regressou agora aos cinemas, incluindo ao São Jorge, em versão restaurada 4K.

Entre os dias 28 e 31 de Julho, estará aberta terça-feira, das 12.00 às 22.00, e de quarta a sexta, das 12.00 às 19.00. Depois disso segue-se uma pausa estival, antes do “regresso em definitivo” a partir de 25 de Agosto.

Rua do Loreto, 15-17 (Avenida da Liberdade). 28 a 31 Jul: Ter 12.00-22.00, Qua-Sex 12.00-19.00

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