Jardim do Torel abre-se à cidade para homenagear os bombeiros

No dia 27 de Setembro, há agenda gratuita no Jardim do Torel. A ideia é dar a conhecer o trabalho dos bombeiros.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa
Fotografia: Georges Jansoone | Viatura de desencarceramento. Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
Os bombeiros vão estar em destaque em Santo António. No próximo dia 27 de Setembro, entre as 10.00 e as 23.00, o Jardim do Torel abre-se à cidade para os homenagear e, ao mesmo tempo, dar a conhecer o seu trabalho à população. A agenda é gratuita e inclui desde demonstrações operacionais a música e momentos de convívio.

“Os bombeiros são os que avançam quando todos fogem. Durante duas décadas da minha vida foi sempre com muito orgulho que vesti a farda de Bombeiro Voluntário na Ajuda. Podemos sair dos bombeiros, mas os bombeiros nunca saem de nós. Num ano tão exigente em que o seu serviço foi fundamental na protecção das populações e bens, queremos homenagear todos os bombeiros. Obrigado”, diz o presidente da freguesia de Santo António, Vasco Morgado, citado em comunicado da Junta.

A festa começa pelas 10.00, com programação para os mais pequenos. Destaca-se, por exemplo, uma demonstração com veículo de bombeiros e uma sessão prática de Suporte Básico de Vida, mas também estão previstos jogos tradicionais e um atelier de expressão plástica. Seguem-se, entre as 14.00 e as 16.45, aulas de karaté e de ginástica desportiva, antes da actuação do DJ Jay Lion, das 17.00 às 21.00. Pelo meio, há tempo para conversar com os “heróis do quotidiano”. 

Já ao final da noite, há cinema ao ar livre, com a projecção de Backdraft – Mar de Chamas (1991), sobre dois irmãos bombeiros que, apesar de estarem sempre em conflito, são forçados a pôr as suas diferenças de lado para tentar solucionar uma série de incêndios criminosos que assola a cidade de Chicago.

Em Portugal, o serviço de bombeiros é garantido por várias corporações municipais, coordenadas nacionalmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. Em 2023, havia quase 32 mil bombeiros, mas no final do ano passado, em Dezembro de 2024, deixou de se fazer o Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses.

Durante este mês de Setembro, a Liga dos Bombeiros Portugueses foi recebida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, tendo tido oportunidade de discutir a reforma da protecção civil, a carreira dos bombeiros, a sustentabilidade das associações e os incentivos ao voluntariado, entre outras problemáticas relacionadas com o sector.

Últimas notícias
