Lisboa recebe um novo festival de humor este Outono. O Comedia a la Carte Festival junta nomes nacionais e internacionais – com estreia absoluta do comediante norte-americano em Portugal – em vários espaços da cidade.

Já o vimos perdido num parque de estacionamento, a beber café em carros com humoristas e, agora, vamos vê-lo pela primeira vez em Portugal. O humorista norte-americano Jerry Seinfeld é o principal destaque do novo festival de comédia que vai chegar a Lisboa este ano. O Comedia a la Carte Festival, criado a partir do legado dos Commedia à La Carte — colectivo formado por César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda —, está marcado para decorrer entre 29 de Outubro e 1 de Novembro, com uma programação espalhada por várias salas da cidade.

Durante quatro dias, o festival promete ocupar 12 espaços, entre eles o Capitólio, o Cinema São Jorge, a Sociedade de Geografia de Lisboa, o Coliseu dos Recreios, o Campo Pequeno e a MEO Arena. No total, estão previstos mais de 80 espectáculos, com nomes que atravessam diferentes áreas do humor e da música.

Entre os artistas confirmados estão Herman José, Inês Aires Pereira e o projecto Rebenta a Bolha. Há ainda espaço para um espectáculo inédito que junta Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Tatanka.

Esta é a estreia de Jerry Seinfeld em palcos portugueses, numa apresentação anunciada como exclusiva no continente europeu. Conhecido pelo seu estilo observacional, Seinfeld é uma das figuras mais influentes da comédia contemporânea, muito graças à série Seinfeld, criada com Larry David e exibida entre 1989 e 1998.

O festival assinala também os 25 anos dos Commedia à La Carte, colectivo que ao longo das últimas décadas se destacou pelo humor de improviso, sem guiões, e pela forte interacção com o público.

Vários espaços (Lisboa). 29 Out-1 Nov

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