Jornal espanhol ‘El País’ está apaixonado pelo frango no churrasco de Lisboa

“Barato, simples e popular”, lê-se no ‘El País’ sobre “um emblema gastronómico” português: o frango assado. O jornal, que faz um top dos seus favoritos.
É verdade, parece que o jornal espanhol El País está apaixonado pelo frango no churrasco português. Num artigo assinado por Nerea Crespo, que diz que “é difícil não se apaixonar por Lisboa e a sua gastronomia”, o prato é apresentado como “um emblema gastronómico” da capital portuguesa. O segredo, dizem, é “a marinada prévia: uma mistura de alho, limão, vinho e ervas que nenhum restaurante se dispõe a revelar”.
“Perante a conquista de franquias e locais pensados para o turista numa cidade em expansão, alguns locais mantêm as suas brasas acesas para alimentar os seus clientes com algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão requintado”, lê-se no mesmo artigo, que recomenda também “os estabelecimentos mais autênticos” para o experimentar.
Em primeiro lugar, está a Frangasqueira Nacional, onde o frango se vende ao peso (13,30€ o quilo), com “um dos melhores temperos que irá provar em Lisboa”. Segue-e A Valenciana, um negócio familiar que data de 1914 e serve 600 a 700 frangos por dia; e a Tropical da Graça, que vende frango assado no carvão desde 1976 e se destaca pelo molho cuja receita foi trazida de África pelos pais do actual proprietário.
A completar a lista do jornal espanhol, no quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente, temos o Bonjardim, um restaurante com raízes galegas, onde se assa frango no espeto, em lume brando; o Galeto, que mantém no cardápio uma receita especial de frango no churrasco, temperado com ervas aromáticas e servido fechado; e a Churrasqueira no Largo, na Ericeira, “onde a magia do lugar está na localização”: o El País sugere, porque não, desfrutar do frango “nas praias do Atlântico”.
