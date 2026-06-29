Julho vai trazer temperaturas acima dos 40 graus

Dia 1 começa com alerta amarelo e a previsão de temperatura máxima de 34 graus para Lisboa. Nos dias seguintes, termómetros podem ultrapassar os 40.

A partir desta quarta-feira, 1 de Julho, os termómetros vão subir em Lisboa. As previsões apontam para uma temperatura máxima de 34 graus naquele dia, que deverá aumentar ainda mais nos seguintes. O tempo quente levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir, para já, aviso amarelo para terça e quarta-feira, alerta esse que será actualizado perante o desenvolvimento das condições atmosféricas.

De acordo com a previsão descritiva actual, o dia mais quente será o domingo, 5 de Julho, em que a temperatura máxima poderá ser de 41 graus. Mas as noites também serão especialmente quentes, com sexta-feira a destacar-se com uma mínima prevista de 28 graus.

O tempo muito quente deverá manter-se, pelo menos, até ao início da próxima semana.

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