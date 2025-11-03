Juntos por Gaza: artistas portugueses unem-se em concerto solidário

Com nomes como Carlão, Clã, Jorge Palma ou Salvador Sobral, o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém vai receber um concerto solidário para a Palestina. Chama-se Juntos por Gaza e tem como objectivo angariar fundos para a UNRWA – a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Este espectáculo, que acontece a 4 de Dezembro, às 20.00, junta diversas vozes portuguesas a uma artista palestiniana.

O elenco nacional inclui Ana Lua Caiano, Bárbara Tinoco, Capicua, Cara de Espelho, Carlão, Clã, Cristina Branco, Filipe Raposo, Jorge Palma, Mário Laginha, Salvador Sobral, Selma Uamusse e Sérgio Godinho. A artista de origem palestiniana é Mais Hriesh, uma flautista natural da Nazaré que faz trabalha em formatos desde música de câmara a orquestras. Ela é membro permanente da Galilee Orchestra, mas também toca internacionalmente com a Berlin Staatskapelle Akademie, e em salas de concerto como o Carnegie Hall, o Lincoln Center, a Berlin Konzerthaus, a Ópera Estatal de Berlim, o Hessisches Staatstheater Wiesbaden, o Vienna Konzerthaus e o Teatro Mariinsky.

O concerto é organizado pela Associação Pão a Pão e pela Fundação José Saramago, perpetuando a vontade do escritor em apoiar este povo. “Em 2007, José Saramago afirmava esperar o dia em que fossem levados perante um tribunal os políticos e os militares israelitas responsáveis pelo genocídio cometido sobre o povo palestiniano nos últimos sessenta anos”, afirma, em comunicado, director-executivo da Fundação José Saramago, Sérgio Machado Letria. “Dezoito anos depois desta afirmação, tudo se agravou, com mais crimes de guerra, mais desumanidade aos olhos de todos. A Fundação José Saramago agradece a todos os que se juntam por Gaza, pela paz e pela dignidade do povo palestiniano”.

Centro Cultural de Belém. 4 Dez (Qui) 20.00. 15€-35€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn