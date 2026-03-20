Kanye West regressa a Portugal para concerto no Estádio do Algarve

Quinze anos depois da última passagem pelo país, o rapper de “Runaway” volta a actuar em Portugal. O concerto está marcado para Agosto, em Faro.

Kanye West vai regressar a Portugal este Verão. O rapper norte-americano responsável por discos como My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) ou The Life of Pablo (2016), que também se apresenta como Ye, regressa ao país a 7 de Agosto para um espectáculo no Estádio do Algarve, em Faro. A informação surgiu no site da Bilheteira Online (BOL), onde o evento aparece identificado como um “concerto exclusivo” e com ligação para inscrição numa lista de espera.

De acordo com a mesma plataforma, os bilhetes serão colocados à venda a 26 de Março, estando prevista uma pré-venda dois dias antes, a 24 de Março, destinada a quem se registar previamente. Para já, não foram divulgados preços. O espectáculo é organizado pela Guest Stage, em parceria com o recinto algarvio, que já começou a promover o concerto nas redes sociais.

A data portuguesa integra uma série de concertos europeus previstos a partir de Maio, com passagens anunciadas por vários países, incluindo Espanha, França, Itália, Países Baixos e Turquia. Este regresso marca a terceira actuação de Kanye West em território nacional. A estreia aconteceu em 2006, no então Cool Jazz Fest, em Oeiras, seguindo-se um concerto em 2011 no Festival Sudoeste.

Figura central da cultura pop nas últimas duas décadas e um dos mais influentes rappers, West tem mantido uma presença mediática constante, tanto pela música como pelas polémicas que têm marcado o seu percurso recente, desde comentários antissemitas à revelação de que é simpatizante da ideologia nazi, tendo escrito um tema intitulado “Heil Hitler”. Recentemente, o artista publicou um pedido de desculpa no Wall Street Journal em que se afastou destes comentários e posições, atribuindo a culpa à sua doença mental, a bipolaridade.

Beco Parque das Cidades (Loulé). 7 Ago (Sex)

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