Karol G traz nova digressão mundial a Lisboa em Junho de 2027

A cantora colombiana vai regressar aos palcos com uma nova digressão mundial, Viajando Por El Mundo Tropitour, com data marcada no Estádio da Luz.

Mañana Será Bonito, mas Junho de 2027 vai ser mais: Karol G anunciou que a sua nova digressão mundial, intitulada Viajando Por El Mundo Tropitour, a levará a actuar em 39 estádios na América do Norte, América Latina e Europa. E vai passar por Portugal. O concerto está marcado para 18 de Junho do próximo ano no Estádio da Luz, em Lisboa.

A artista colombiana, que tem vindo a afirmar-se como uma das figuras mais influentes e populares da música latina a nível global, prepara assim aquela que é apresentada como a sua produção ao vivo mais ambiciosa até à data. Recentemente, a voz de “Si Antes Te Hubiera Conocido” fez história ao tornar-se a primeira artista latina a ser apresentada como cabeça-de-cartaz do festival Coachella.

Segundo a informação divulgada pela promotora Live Nation Portugal, a digressão representa também um passo inédito na carreira da artista, que se torna a primeira cantora latina a liderar uma tour de estádios na Europa em contexto de digressão mundial.

A digressão acompanha o álbum Tropicoqueta, editado em 2025, e sucede a bem-sucedida Mañana Será Bonito World Tour, que esgotou dezenas de datas em vários continentes.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir de 30 de Abril, com várias fases de pré-venda a começarem dias antes.

Estádio da Luz, Av. Eusébio da Silva Ferreira (Benfica). 18 Jun (Sex)

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