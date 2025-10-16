Katy Perry é a nova confirmação do Rock in Rio Lisboa 2026

A estrela norte-americana junta-se aos Linkin Park e a Pedro Sampaio no cartaz do próximo ano. O concerto está marcado para 20 de Junho, no Parque Papa Francisco.

Katy Perry é a nova confirmação do Rock in Rio Lisboa. Depois de várias pistas deixadas nas redes sociais, a SIC Notícias avança que a artista norte-americana vai subir ao palco do festival a 20 de Junho de 2026, naquela que a organização promete ser a edição “mais pop” de sempre. Aos 40 anos, Perry regressa aos grandes palcos europeus com o novo disco 143, lançado em Setembro do ano passado, e traz na bagagem alguns dos maiores êxitos das últimas duas décadas.

A cantora tornou-se um fenómeno global em 2008 com o álbum One of the Boys, que a catapultou para o estrelato com temas como “I Kissed a Girl” e “Hot n’ Cold”. O mais recente trabalho, 143, marca uma nova fase na carreira da artista e conta com colaborações de 21 Savage, Doechii, Kim Petras e JID.

Com esta confirmação, Katy Perry, que já havia actuado no Rock in Rio Lisboa em 2018, junta-se a Pedro Sampaio e aos Linkin Park, as outras duas grandes apostas do festival reveladas até ao momento.

Parque Papa Francisco (Parque das Nações). 20, 21, 27 e 28 Jun (Sáb-Dom). 89€-157€

