Lago Tejo reabre ao público na Avenida da Liberdade

A obra de requalificação incluiu a recuperação do passadiço pedonal e o restauro da estátua que adorna o lago.

O lago Tejo, um dos marcos da Avenida da Liberdade, reabre ao público no próximo dia 30 de Março, às 11.00, após obra de requalificação, que incluiu a recuperação do passadiço pedonal e uma escultura alegórica realizada por Alexandre Gomes. “Representa uma intervenção que conjuga valorização e preservação, devolvendo à cidade de Lisboa um espaço mais seguro, qualificado e digno da sua relevância histórica e urbana”, diz a presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Filipa Veiga, citada em comunicado.

Os trabalhos preparatórios e a instalação de sinalização provisória tiveram início a 11 de Agosto do ano passado. A partir de dia 20 do mesmo mês,é que se começou a requalificação propriamente dita. Entre os principais trabalhos realizados, destaca-se desde logo o reforço estrutural das paredes do lago, com o objectivo de eliminar fendas e infiltrações, bem como a redução da profundidade máxima para 0,60 metros.

Entre as intervenções, conta-se ainda um novo revestimento, a reabilitação completa da vedação metálica e a substituição do lancil de pedra, para assegurar melhores condições de durabilidade, protecção e enquadramento estético do espaço. Já no plano funcional e urbano, foi ainda concretizada a modernização da iluminação submersa e a recuperação do passadiço pedonal.

Financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de Santo António, no âmbito de um Contracto de Delegação de Competências, a obra integrou ainda uma importante componente de conservação patrimonial, através da conservação e restauro da estátua existente, desenvolvidos em colaboração com o Património Cultural, num esforço de salvaguarda da memória e identidade do espaço.

A cerimónia de reabertura, marcada para a próxima segunda-feira, contará com a presença do presidente da autarquia, Carlos Moedas.

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