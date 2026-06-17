Lisboa tem estado em clara desvantagem. Há praticamente dez anos que a marca alemã abriu um espaço próprio no Porto, para grande alegria de uma comunidade de aficcionados que trata a sua câmera com todo o carinho e cuidado. Lisboa teve de esperar uma década inteira para ver inaugurar, em Maio de 2016, a primeira loja Leica. Fica na Avenida da Liberdade, não é tão grande como a da Invicta, mas reúne todas as peças de uma história que já leva mais de um século – a Leica nasceu ainda no século XIX como fabricante de microscópios, mas foi em 1925 que revolucionou o mundo da fotografia ao apresentar a primeira câmera compacta de 35 milímetros.

"Não é um espaço pensado só para quem tem uma Leica, é para todos os amantes de fotografia. Mas sinto que quem já é cliente sente muito que as lojas são uma casa. É como se fossem um refúgio em que se encontram todos para falar e para partilhar imagens mesmo. Não é preciso ter uma Leica, não é preciso conhecer a história da marca. Basta ser um entusiasta da fotografia. É isso que queremos ser – um ponto de encontro para essas pessoas", apresenta Margarida Pais, Marketing Specialist da marca em Portugal.

Matilde Travassos Loja Leica, Avenida da Liberdade

A abertura da nova loja, a dois passos do Marquês de Pombal, tem um sabor especial – não só porque estas máquinas arrebatam, há décadas, o coração de dezenas de fotógrafos e coleccionadores, mas também pela longa relação da Leica com Portugal. A fábrica, instalada em Vila Nova de Famalicão em 1973, é responsável por 90% da pré-produção de todos os produtos da marca, além da produção de toda a gama de binóculos. Uma relação de mais de meio século, e que continua a ter um impacto assinalável na região, uma vez que garante mais de 700 postos de trabalho.

Mais do que uma loja

Além de um ponto de venda, a nova morada da Leica em Lisboa é um espaço com programação cultural. A começar pela mezzanine, que estes dias recebe uma exposição de 21 fotografias seleccionadas pela curadora Magda Pinto a partir de uma outra exposição, a que assinalou o centenário da câmera Leica em Madrid. "A intenção é trazer nomes emergentes portugueses", refere Margarida, que antecipa já uma nova exposição para Setembro.

Matilde Travassos Loja Leica, Avenida da Liberdade

No piso de baixo, foi criada uma sala de projecções para conteúdos da marca, mas que também pode ser uma plataforma de divulgação para profissionais da fotografia e do vídeo. Quanto à restante agenda, acontece fora deste espaço. Não é de agora que a Leica mantém um calendário de workshops e conversas abertas ao público – algumas actividades são gratuitas, outras não. Mesmo com a abertura da loja, estes eventos da Leica Academy vão continuar a acontecer fora de portas.

Um recreio para coleccionadores

Ao contrário do que acontece em qualquer outra loja, nesta, muitos dos clientes entram já com o produto na mão. Vêm mostrar, comparar, avaliar e provar que a Leica tem mesmo uma comunidade de aficcionados em Lisboa, profissionais e amadores. Enquanto uns vêm para ficar a par das novidades, outros chegam interessadas numa secção bastante específica da loja, a área das câmeras pre-owned (que é como quem diz em segunda mão).

"Há nichos de clientes que só vêm para a second hand", começa por explicar Diogo Camilo, o gerente da loja. Trabalha para a marca há um ano, mas tornou-se fã destas câmeras há muito mais tempo. "Mas o que a maioria faz é entregar a câmera que tem mais antiga e fazer o trading para um produto novo. O que também acontece com pre-owned, ou seja, entregam um artigo usado e levam outro também usado", continua.

Matilde Travassos Loja Leica, Avenida da Liberdade

A franja de coleccionadores é das que mais aderem a este serviço. Num mercado onde certos modelos valorizam a um ritmo galopante, procurar constantemente câmeras raras e outros achados é praticamente uma missão de vida. "São clientes que já vêm de há muito tempo, conhecem muito bem o produto. Clientes que, muitas vezes, já estão à espera que apareça uma coisa específica", remata. Quanto à antiguidade das máquinas em segunda mão, também isso pode variar. Diogo aponta para uma de 1994, mas garante que aparecem exemplares dos anos 1950, 1930 e até 1920. Em leilões internacionais, há máquinas que superam os 10 milhões de euros. Online, outro terreno fértil para quem procura este tipo de investimento, veem-se edições limitadas atingir os três dígitos.

Na loja, a marca tenta proporcionar opções para todas as procuras. "Temos um nicho de cliente que, se calhar, não tem disponibilidade para comprar um artigo novo e consegue encontrar aqui artigos muito interessantes a valores mais simpáticos. Mas depois temos modelos coleccionáveis que, obviamente, estão a ser valorizados muito acima do preço de compra. E há muitos assim", garante.

Novinhas em folha

As câmeras fotográficas são o centro das atenções, mas não são os únicos artigos na loja. Além dos binóculos feitos em Portugal, há uma gama de acessórios e até brinquedos para os miúdos. Mas centremo-nos na artilharia pesada da Leica que, a cada quatro anos, liberta um novo lançamento. Pelo meio, há normalmente edições limitadas de modelos já existentes em cores diferentes. É o caso da 11P Metal Gray, uma edição de 750 exemplares para todo o mundo, que promete esgotar rapidamente.

Matilde Travassos Loja Leica, Avenida da Liberdade

Depois desta, outras virão. Quando falamos do universo de preços da Leica falamos, invariavelmente, de etiquetas que marcam quatro dígitos. A mais acessível (e também a mais vendida) é a Deluxe 8 – custa perto de 1700€. A partir daí é sempre a subir e com um salto assinalável para os quase 7000€ marcados na Q3 28 mm. Uma coisa é certa: quando mais elevado o preço, maior a probabilidade do artefacto fotográfico que tem em casa valorizar com o tempo.

Avenida da Liberdade, 258 (Marquês de Pombal). 963 984 541. Seg-Sáb 10.00-19.00

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