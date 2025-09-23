LEFFEST abre com filme de Jim Jarmusch e recebe Wagner Moura como convidado

De ‘Father Mother Sister Brother’ a ‘Blue Moon’, descubra os filmes e convidados que vão marcar a 19.ª edição do festival de cinema em Lisboa.

Entre Jim Jarmush, Wagner Moura, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Gus Van Sant ou Chloé Zhao, foram anunciados, esta terça-feira, 23 de Setembro, os filmes que vão compor o programa da mais recente edição do LEFFEST – Lisboa Film Festival, que decorrerá de 7 a 16 de Novembro em vários espaços da cidade, incluindo o Cinema São Jorge, o Cinema Medeia Nimas, a Culturgest, o Teatro do Bairro, o Auditório dos Recreios da Amadora, o Cineteatro D. João V, a Galeria Zé dos Bois e o NOS Amoreiras. Entre os convidados especiais do evento está o actor brasileiro Wagner Moura, que encarnou Pablo Escobar em Narcos, assim como os cineastas Olivier Assayas e Hal Hartley.

O filme de abertura será Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, vencedor do Leão de Ouro em Veneza. Trata-se de um tríptico narrativo que apresenta três histórias distintas, mas tematicamente ligadas, sobre filhos adultos e os seus pais distantes, explorando relações familiares complexas e tensões não resolvidas nos Estados Unidos, Irlanda e França. O cast inclui nomes como Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett ou Vicky Krieps.

A Competição Oficial reúne 12 longas-metragens a disputar o Grande Prémio NOS, atribuído por um júri composto por Stacy Martin, Kim Gordon (sim, a artista ex-Sonic Youth), Rodrigo Moreno, Manuel Martín Cuenca, Francisco Aires Mateus e Mohammad Rasoulof.

Entre os filmes em competição está a estreia em Portugal da nova longa-metragem de Richard Linklater, Blue Moon, que acompanha o compositor Lorenz Hart, interpretado por Ethan Hawke, na noite de estreia do musical Oklahoma! do seu antigo parceiro, Richard Rodgers, que ganha vida através de Andrew Scott.

Esta secção inclui ainda obras de realizadores consagrados como Ildikó Enyedi (Silent Friend), Hal Hartley (Where to Land, em estreia europeia) e Christian Petzold (Miroirs No. 3), assim como de autores que regressam com novas propostas, como Cai Shangjun (The Sun Rises on Us All), Fernando Eimbcke (Olmo) e Milagros Mumenthaler (Las Corrientes), e novos talentos como Anuparna Roy (Songs of Forgotten Trees), Hasan Hadi (The President’s Cake), Alireza Ghasemi e Raha Amirfazli (In the Land of Brothers), e o português Pedro Cabeleira (Entroncamento). Ainda por confirmar está Mektoub, My Love: Canto Due, de Abdellatif Kechiche.

Fora de competição, destacam-se títulos como Hamnet, de Chloé Zhao, que explora o impacto da morte do filho de 11 anos de Shakespeare e Agnes; Die My Love, de Lynne Ramsay, um drama psicológico centrado numa jovem mãe em deterioração mental, protagonizado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson; The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, sobre a morte de uma criança palestiniana em Gaza e que recebeu uma ovação de mais de 20 minutos no festival de Veneza.

Pode ainda ver filmes como Dead Man’s Wire, de Gus Van Sant; The Testament of Ann Lee, de Mona Fastvold, Brady Corbet e Stacy Martin; The Mastermind, de Kelly Reichardt; The Wizard of the Kremlin, de Olivier Assayas; The Chronology of Water, de Kristen Stewart; Two Seasons, Two Strangers, vencedor do Leopardo de Ouro em Locarno; Kontinental ’25, de Radu Jude; e a trilogia Sex Love Dreams, de Dag Johan Haugerud, cujo capítulo mais recente venceu o Urso de Ouro em Berlim. Entre as estreias portuguesas, destacam-se As Meninas Exemplares, de João Botelho, e Maria Vitória, de Mário Patrocínio, com os elencos presentes.

A secção Descobertas atribuirá o Prémio Revelação a um dos sete filmes de autores emergentes, com júri formado por Avi Mograbi, Margarida Cardoso, Stephen Kovacevich e Stéphanie Argerich. Em competição estão DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski; Homebound, de Neeraj Ghaywan; Living the Land, de Huo Meng; Lucky Lu, de Lloyd Lee Choi; My Father’s Shadow, de Akinola Davies Jr.; Shadowbox, de Tanushree Das e Saumyananda Sahi; e Urchin, de Harris Dickinson.

Na secção Grandes Mestres, o público poderá reencontrar nomes de referência como Aleksandr Sokurov (Director’s Diary), Edgar Reitz (Leibniz – Chronicle of a Lost Painting), Franco Maresco (Un film fatto per Bene), Sharunas Bartas (Laguna) e José Luis Guerín (Historias del buen valle), com Sokurov, Bartas e Guerín a apresentar os seus filmes em Lisboa.

As homenagens incluem a primeira grande retrospectiva europeia de Hal Hartley, acompanhada da estreia europeia do seu filme Where to Land, e celebrações da actriz Isabel Ruth, do realizador e actor brasileiro Wagner Moura e da actriz britânica Miranda Richardson, todos presentes em Lisboa.

Dois focos geográficos completam a programação: Um Novo Élan do Cinema Espanhol, com sete filmes inéditos em Portugal e presença de realizadores como Manuel Martín Cuenca, Pilar Palomero, Alberto Morais e Javier Rebollo; e O Cinema da Ásia Central, com 12 filmes do Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão, alguns apresentados pelos próprios autores.

O festival presta ainda tributo a Marisa Paredes, exibindo alguns dos seus filmes mais marcantes, e inclui ciclos temáticos como Exílios, que reflecte sobre o desenraizamento, com debates, leituras, exposições e cine-concerto com The Immigrant (1917) e The Pilgrim (1923), e Revoluções, com curadoria de Denis Ruzaev e Ines Branco López.

A programação celebra igualmente Arvo Pärt no seu 90.º aniversário, com concerto pelo GGG Trio, conversas e exibição de filmes da sua colaboração com Robert Wilson. Entre os filmes restaurados, destacam-se Senso (1954), de Luchino Visconti; La Règle du Jeu (1939), de Jean Renoir; e O Processo do Rei (1990), de João Mário Grilo, exibidos em novas cópias restauradas.

A sessão de apresentação teve lugar na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do administrador executivo da NOS, Luís Nascimento, e do fundador do festival, Paulo Branco, que se encarregou de apresentar o programa desta 19.ª edição.

Vários locais de Lisboa. 7-16 Nov

