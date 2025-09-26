Leituras, performances e concertos. É a Noite da Literatura Ibero-Americana

[title]
A III Noite da Literatura Ibero-Americana chega a Lisboa nos dias 15 e 16 de Outubro. Durante dois dias, espaços emblemáticos da cidade vão ser palco de debates, leituras poéticas, performances e concertos. A curadoria é novamente assinada pela poeta colombiana Lauren Mendinueta. Todas as actividades têm entrada livre.
“Considerando que humanidade nunca esteve tão alfabetizada e que, todavia, existe a percepção de que lemos menos, convidamos o público a reflectir com os autores e autoras ibero-americanas sobre o papel do livro na sociedade, a relevância das bibliotecas, a passagem do papel para os ecrãs e as novas maneiras de lermos o mundo”, lê-se em comunicado da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Sob o tema “Leitura, novos rumos, novos desafios”, a programação – que conta com a participação de autores da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Espanha, México, Angola, Moçambique, Paraguai, Peru e Portugal – destaca o papel do livro na sociedade contemporânea, a relevância das bibliotecas e as transformações da leitura no mundo digital.
O evento arranca no dia 15 de Outubro, às 18.30, no Hotel Tivoli Avenida Liberdade, com o espectáculo musical e poético Colômbia, um país que sonha, de André Gago, que estará acompanhado por músicos internacionais. Já no dia 16, destacam-se, por exemplo, os debates no átrio do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, das 16.00 às 17.30 e das 18.00 às 19.30; e um momento de poesia e música no Jardim Botânico de Lisboa, entre as 16.00 e 17.00, para homenagear António Gedeão, José de Almada Negreiros, Sophia de Mello Breyner e Ana Luísa Amaral.
Está ainda previsto um encontro com jovens poetas da Ibero-América na Biblioteca Imprensa Nacional – Casa da Moeda. No dia 16, das 18.00 às 19.30, discute-se o “Direito ao Presente”, numa conversa moderada por António Cabrita, com o angolano Roberto Saraiva, a boliviana Valeria Sandi, o mexicano Elvis Guerra e o português André Osório. Segue-se o encerramento, das 21.30 às 23.00, no Teatro Thalia, com um concerto de música paraguaia. Em palco, o jovem cantor e compositor paraguaio Emilio Garcete, acompanhado pelo harpista Diego Vera e pelo pianista Víctor Delgado.
Hotel Tivoli Avenida Liberdade: 15 Out, 18.30-20.00; Átrio do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa: 16 Out, 16.00-19.30; Jardim Botânico de Lisboa: 16.00-17.00; Biblioteca Imprensa Nacional – Casa da Moeda: 18.00-19.30; Teatro Thalia: 21.30-23.00. Entrada livre
