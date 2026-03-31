LeYa lança plataforma de venda de livros online (e uma app de leitura)

A LeYa decidiu autonomizar a venda de manuais escolares da restante oferta. Na nova plataforma de venda online, a Lyvros, é agora possível encontrar todo o catálogo geral do grupo editorial, incluindo em formatos digitais, a que também será possível aceder através da LEYA LYVROS, uma nova app para iOS e Android.

“A Lyvros nasce do desejo de unir todos os livros da Leya a todos os leitores”, explica em comunicado a CEO da empresa, Ana Rita Bessa, sobre um processo que demorou um ano a implementar: “Acreditamos que cada leitor encontrará no catálogo da LeYa um livro feito para si, que aqui poderá comprar em papel, ebook ou audiolivro. A Lyvros é, pois, a montra digital do nosso compromisso com a leitura.”

A plataforma – que permite criar uma conta para uma experiência integrada e acesso imediato aos conteúdos digitais após compra – inclui recomendações e pesquisa intuitiva para descobrir novos livros, dos grandes clássicos aos títulos mais recentes. Para assinalar a novidade, está ainda em vigor uma campanha, que oferece um audiolivro na 1.ª compra, em compras feitas até 31 de Maio.

Quanto à parceria com a Kobo, a subscrição Kobo Plus e_LeYa – que também serve para quem tem a app do Kobo no telemóvel – continua a existir e a dar acesso ilimitado a milhares de e-books e audiolivros por 7,99€ ou 9,99€ a cada mês.

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