Ligações entre Lisboa, Cacilhas e Barreiro saem reforçadas

Cacilhas-Lisboa começa 20 minutos mais cedo nos dias úteis e termina às 02.30. Barreiro ganha duas carreiras diárias no início da manhã.

Os horários das ligações fluviais Lisboa-Barreiro e Lisboa-Cacilhas foram reforçados esta segunda-feira, numa resposta da Transtejo Soflusa (TTSL) às necessidades dos passageiros.

No caso de Cacilhas, nos dias úteis, os barcos começam a circular às 05.00, 20 minutos mais cedo do que anteriormente, estando a última ligação fluvial programada para as 02.30, em vez das 01.40. Já aos fins-de-semana e feriados, garantem-se mais quatro ligações diárias.

Em relação ao Barreiro, não há alterações ao fim-de-semana e feriados, mas, de segunda a sexta-feira, os serviços serão reajustados com o aumento de duas carreiras diárias nas primeiras horas da manhã.

Os novos horários podem ser consultados aqui.

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