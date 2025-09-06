Língua portuguesa em festa: festival OZ junta 90 artistas no Coliseu

O evento assinala o lançamento da antologia ‘ARTE Poesia II’, obra que dá voz à expressão poética em língua portuguesa.

Celebrar a diversidade e a riqueza da cultura lusófona. Foi para isso que se fez nascer o Festival Literário e Cultural OZ, que regressa ao Coliseu dos Recreios a 8 de Setembro. A programação, que assinala o lançamento da antologia ARTE Poesia II, conta com cerca de 90 artistas lusófonos, entre poetas, actores, fadistas, artistas plásticos e músicos convidados.

“O evento trará à vida a beleza e a emoção dos versos numa experiência sensorial e artística que transformará a palavra escrita em expressão viva, através do corpo e da voz”, lê-se em comunicado do festival, que contará com participações especiais do Coro da Câmara de Cascais e do músico António Manuel Ribeiro, da banda de rock UHF.

Além da apresentação da antologia ARTE Poesia II, publicada pelas Edições OZ, da editora e promotora Paula Lourenço, estão previstas três horas de teatro, fado, música e dança, com a presença de nomes do teatro português, como Vítor Espadinha, João de Carvalho, Victor de Sousa e André Nunes; de fadistas como Jaqueline Carvalho e Maria da Graça Ribeiro; do pianista Pedro Pires, entre muitos outros talentos da área literária e da cultura.

A abertura de portas está marcada para as 19.00 e o espectáculo começa às 08.00. Os bilhetes (15€-25€) estão à venda na BOL e nos locais habituais.

Coliseu dos Recreios. 8 Set, Seg 20.00. 15€-25€

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp