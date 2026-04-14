Depois de uma edição de transição, o Lisboa 5L recupera o modelo original com Pedro Mexia ao leme. O festival privilegia os autores nacionais e estende a literatura ao cinema e à música.

O Lisboa 5L – Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa está de volta à cidade. Entre 5 e 10 de Maio, sob o signo de ‘casa’ (que é habitação, mas aqui também pode ser encarada como pátria, família, língua), escolhido para a edição deste ano pelo novo programador – o cronista, poeta, tradutor, crítico literário e comentador político Pedro Mexia –, a programação reúne conversas, concertos, cinema, actividades para as famílias e para os mais novos, e até um dia dedicado aos profissionais das bibliotecas. Entre os destaques, inclui-se uma homenagem a António Lobo Antunes, na voz e nas palavras de Maria Rueff e Rui Cardoso Martins, e uma Feira do Livro, com dez livrarias independentes, no jardim da Biblioteca Palácio Galveias.

Depois da morte do livreiro José Pinho, em Maio de 2023, o Lisboa 5L ficou sem programador designado. Na altura, a autarquia, já liderada por Carlos Moedas, anunciou que iria abrir um concurso público para a selecção de um sucessor, mas nunca se chegou a concretizar e a edição prevista para 2024 acabou cancelada, com a justificação de que o festival estava a ser “repensado”. No ano seguinte, sem um director artístico independente, a programação foi assumida directamente pelo município, através da Rede de Bibliotecas Municipais e vários curadores (Carlos Vaz Marques, Catarina Magro e Jorge Amorim). Este ano é, por isso, o primeiro em que volta a apostar num modelo mais próximo do original.

“Na edição de 2026 do Festival Lisboa 5L, abrimos a conversa a essas expressões e a esses sentidos, e desta vez jogamos em casa, com uma agenda quase integralmente preenchida com escritores e artistas portugueses, o in memoriam de António Lobo Antunes a quem será dedicada uma mesa e uma leitura, filmes e concertos”, diz Pedro Mexia, que relembra ainda que “poucos termos serão tão abrangentes como ‘casa’, que é primariamente edifício, habitação, mas pode abarcar a pátria, a família, a língua, e uma miríade de expressões como ‘conhecer os cantos à casa’”.

Na apresentação da programação, que decorreu esta terça-feira, 14 de Abril, na Biblioteca Palácio Galveias, Carlos Moedas destacou “a vocação de acolhimento, do encontro que celebra os cinco eixos que definem a nossa identidade cultural: a língua, a literatura, os livros, as livrarias e a leitura, não como fronteiras, mas como pontes”. “Promover Lisboa através da leitura é convidar o mundo a descobrir que cada esquina tem uma história e que cada livraria, da mais histórica à mais alternativa, é um porto de abrigo para o pensamento crítico.” Neste sentido, destaca-se desde logo, por exemplo, o “Botica, Botequim, Biblioteca – O Dia Apotheke do Lisboa 5L” (8 Mai, Sex 10.00-18.00), pensado para todos os que trabalham nas bibliotecas e para todos os que as utilizam, e que nos convida a reflectir sobre o que é e para que serve uma biblioteca pública.

Antes, há o momento inaugural, marcado para 5 de Maio, a partir das 14.00, na Biblioteca Palácio Galveias. A programação, que decorre até dia 10, estende-se até ao Cinema Nimas, com a projecção de filmes de Éric Rohmer, Lucrecia Martel e Luchino Visconti. E, porque a literatura de facto não se encontra só nos livros, estão também previstos três concertos – entre os dias 8 e 10, tomam conta do jardim da biblioteca Samuel Úria, Milhanas e o jazz do Hot Clube de Portugal, com o projecto “Jagoda Sings and Swings!” – e duas propostas de artes visuais, a instalação “Comer Livros”, de Bárbara Assis Pacheco, e desenho ao vivo por Carolina Celas, que estará a pintar as janelas da Biblioteca nos dias 5 e 9 de Maio, entre as 15.00 e as 18.00.

Entre os autores confirmados, destacam-se os autores portugueses, com nomes como Ana Cláudia Santos, Daniel Jonas, Gonçalo M. Tavares, Luísa Costa Gomes, Dulce Maria Cardoso, Francisco José Viegas, Isabel Lucas, Bruno Vieira Amaral e Rui Cardoso Martins, entre tantos outros, a que se junta o romancista e ensaísta britânico Geoff Dyer. Se for com os miúdos atrelados, sugerimos antes o programa pensado para escolas, famílias e crianças, onde saltam à vista “alguns dos mais especiais contadores de histórias nacionais” – António Fontinha, Bruno Batista e Bru Junça, esta última acompanhada pelo músico Tó-Zé Bexiga –, bem como a mostra “Um lugar chamado casa”, num espaço dedicado à descoberta dos livros e da leitura, e uma oficina de ilustração com Nic & Inês.

Não nos esquecemos, claro, da homenagem a António Lobo Antunes, que começa no dia 5, às 18.00, com leituras do texto António e Maria, uma adaptação para teatro do seu universo, da autoria de Rui Cardoso Martins, e se repete no dia 10, à mesma hora. Já quanto à Feira do Livro 5L, vai realizar-se de 8 a 10 de Maio, no jardim da Biblioteca Palácio Galveias.

Biblioteca Palácio Galveias, Campo Pequeno: 5-10 Mai, vários horários. Entrada livre, sujeita à lotação dos espaços. Inscrições por e-mail (festival5l@cm-lisboa.pt). | Cinema Nimas: 6-8 Mai, Qua-Sex 19.00. 5€

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn