Lisboa celebra Abril – sem Festival Política, mas com banda da GNR e Herman José

O programa da EGEAC, outrora orientado para reflectir os valores de Abril e da Revolução, regressa este ano para celebrar "o regresso do sol, das flores, da boa disposição", em seis iniciativas gratuitas.

Entre os dias 11 e 25 de Abril, o Cinema São Jorge e o Beato Innovation District serão dois dos palcos de mais uma edição das Festas de Abril. O programa cultural da EGEAC Lisboa Cultura, até aqui concebido para reflectir valores como a liberdade e a democracia e em torno de vultos da Revolução, regressa este ano numa versão mais compacta, para assinalar "o regresso do sol e das andorinhas", como se lê em comunicado. Todas as iniciativas são gratuitas.

O arranque das festividades primaveris fica a cargo da Charanga a Cavalo da GNR, no dia 11 de Abril, às 16.00, no Terreiro do Paço. No dia 15 de Abril, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, celebra-se a língua portuguesa e a sua diversidade com o espectáculo Por Um Mundu Nôbu, que junta Calema, Carolina Deslandes, Dino D'Santiago, Jota Pê, Koffy, Soraia Morais e a Orquestra Sem Fronteiras, de Martim Sousa Tavares. O bilhete deve ser previamente levantado na bilheteira, a partir das 16.00.

O Beato Innovation District será, este ano, o palco principal das Festas de Abril. No dia 17, às 21.30, o espectáculo de Herman & Quarteto vai juntar música e humor. Um dia depois, à mesma hora, é a vez dos eborenses Vizinhos entoarem temas como "Pôr do sol", "Pobre ex-namorado" e "Casar é para esquecer".

Também no Beato, a antiga Fábrica de Moagem da Manutenção Militar abre-se a visitas guiadas. São duas – dias de 17 e 25 de Abril, às 15.00 – e para participar é preciso inscrever-se previamente através do e-mail reservas@museudelisboa.pt.

No Cinema São Jorge, espaço habitualmente ocupado pelo Festival Política, um dos elementos centrais da programação das Festas de Abril nos últimos anos, vai ouvir-se jazz. Durante dois dias, um ciclo de concertos programado pelo Hot Clube de Portugal apresenta Leida, grupo dirigido por Mariana Dionísio, e Ricardo Toscano Trio (23 de Abril, às 19.00 e às 21.00, respetivamente), e Trevo, projecto liderado pela saxofonista Maria João Leite, e Mário Laginha (24 de Abril, às 19.00 e às 21.00, respectivamente). Os bilhetes podem ser levantados na bilheteira, a partir das 14.00.

Quanto ao Festival Política, evento que teve a sua primeira edição em 2017, não irá realizar-se em Lisboa este ano. A EGEAC decidiu não integrar o festival no programa das Festas de Abril, segundo noticiou a Lusa no passado dia 2 de Abril, sob o pretexto de "apoiar novos projectos". Segundo Bárbara Rosa, co-fundadora do festival, a decisão foi comunicada a 28 de Fevereiro, impossibilitando a organização de “tentar arranjar outras parcerias para não sair da cidade de Lisboa”.

Vários locais. 11-25 Abr. Entrada livre

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