Lisboa é palco de concertos gratuitos inspirados em livros

Este ano, o Festival CriaSons junta “Música e Literatura”, com cinco concertos que se inspiram em romances nacionais.

O Festival CriaSons está de regresso a Lisboa. Nesta quinta edição, sob o mote “Música e Literatura”, a programação inclui desde conversas performativas até concertos gratuitos inspirados em romances nacionais. A estreia está marcada para este sábado, 10 de Janeiro, às 18.00, na Casa do Jardim da Estrela, com a apresentação de uma obra musical de Alfredo Teixeira, “A Máquina de Fazer Minúsculas”, inspirada em A Máquina de Fazer Espanhóis, de Valter Hugo Mãe.

“A literatura foi sempre, na longa história da cultura humana, fonte de inspiração privilegiada para os criadores das outras artes. [...] O desafio que foi colocado aos cinco compositores convidados é o de que, imbuídos da força e expressividade dos livros, num processo eminentemente catártico, vertam em sons as visões, inquietações, bonomias que aqueles lhes inspirem”, lê-se em comunicado do festival, que este ano conta com curadoria do escritor José Luís Peixoto.

Para além do concerto que dá início ao festival, estão previstas outras quatro estreias. Na Biblioteca de Marvila, poderá ouvir “Mus-ecologia”, de César Viana, inspirada em Ecologia, de Joana Bértholo (31 Jan, Sáb 18.00); “Galveias em Cante”, de Amílcar Vasques-Dias, inspirada em Galveias, de José Luís Peixoto (7 Fev, Sáb 18.00); e “E-terno Retorno”, de Estêvão Chissano, inspirada em Retorno, de Dulce Maria Cardoso (14 Mar, Sáb 18.00). Já na Casa do Jardim da Estrela, será apresentada “Jazz-rusalém”, de André Carvalho, que se inspirou em Jerusalém, de Gonçalo M. Tavares (21 Jan, Sáb 18.00). São todos gratuitos, mas requerem marcação prévia.

Destacam-se ainda os Encontros em Diálogo, em que um autor e um músico partilham uma conversa e uma performance, sempre acompanhados por um mediador. Aponte as datas. Na Biblioteca Histórica do Liceu Camões, há encontro a 14 de Fevereiro, às 18.00, com o escritor José Luís Peixoto e o pianista Amílcar Vasques Dias. Seguem-se, na Biblioteca de Camões, conversas a 24 de Janeiro, às 18.00, com Valter Hugo Mãe e Yuri Marchese, que vai de guitarra eléctrica; e a 28 de Fevereiro, à mesma hora, com Joana Bértholo e César Viana, que tocará shakuhachi (flauta longitudinal japonesa feita de bambu).

Por fim, em Março, bastará rumar à Biblioteca de Alcântara para ouvir Gonçalo M. Tavares e o clarinetista Paulo Gaspar, a 7 de Março, às 18.00; e Dulce Maria Cardoso e Aldovino Munguambe, com percussões, a 21 de Março, também às 18.00. Mas a agenda não fica por aqui. Há ainda Encontros com o Hip-Hop, oficinas para crianças e jovens, e a leitura encenada Biblioteca Extravagante, pelo actor F. Pedro Oliveira, que estará acompanhado por músicas em sessões nas bibliotecas José Dias Coelho e Marvila.

Para não perder nada, o melhor é pôr-se a par da programação completa na agenda da produtora Musicamera.

Vários locais (Lisboa). Jan-Mar, vários horários (concertos aos sábados, às 18.00). Entrada gratuita, mediante marcação prévia.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn