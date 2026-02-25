Subscrever
Lisboa eleita o nono melhor destino europeu entre mais de 500 cidades

Mais de 1,3 milhões de votos estão na base do ranking da European Best Destinations. Em primeiro lugar ficou Madrid.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Rua do Carmo - Chiado
Manuel Manso | Rua do Carmo
Lisboa ficou no nono lugar do ranking de melhores destinos europeus da European Best Destinations. A edição deste ano envolveu mais de 500 destinos e mais de 1,3 milhões de votos de viajantes de 154 países. A favor de Lisboa jogaram a luminosidade, o estilo de vida, a autenticidade dos bairros históricos, a gastronomia e a articulação entre património e criatividade contemporânea.

A liderar a lista está Madrid, provando que Espanha está no seu "momentum" no que toca a viagens, depois da vitória de Marbelha em 2024 (no ano passado, o campeão turístico foi o Mónaco). A completar o pódio de 2026 estão a cipriota Nicósia e a região vitivinícola Stajerska, na Eslovénia.

