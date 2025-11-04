Lisboa espera chuva, vento forte e trovoada

Entre as 03.00 e as 09.00 de 5 de Novembro, prevêem-se trovoadas e fenómenos extremos de vento. Chuva poderá ser forte desde a madrugada até ao início da tarde.

Os avisos são vários para esta quarta-feira, 5 de Novembro: condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento, entre as 03.00 e as 09.00, forte agitação marítima durante todo o dia e precipitação, por vezes forte, desde a noite até ao início da tarde (15.00). São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que coloca o país sob os avisos amarelo e laranja durante esta quarta-feira. Lisboa não é excepção.

A agitação marítima e a chuva deverão persistir na zona de Lisboa até quinta-feira, com um abrandamento das condições atmosféricas ao longo do dia. As previsões indicam mesmo um dia de sol, mas com temperaturas de Outono: máxima de 18 ºC e mínima de 12 ºC. Sexta-feira, já sem alertas, a chuva deverá regressar.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn