Lisboa está no top 3 dos melhores destinos europeus para quem viaja sozinho

Destinos mais populares da Europa foram classificados com base em factores como transportes públicos, número de hotéis, velocidade da internet e segurança.

Viajar sozinho é muitas vezes descrito como uma experiência libertadora, seja numa sabática de vários meses ou naquilo a que gostamos de chamar de “lua-de-mel a solo" (singlemoon), mas a primeira vez que se tenta pode ser um pouco assustadora.

A Time Out tem os seus próprios guias dos melhores destinos europeus para viagens a solo, juntamente com listas mundiais e dicas de segurança, mas a companhia de seguros de viagem Quotezone também conduziu algumas análises neste segmento em particular.

Para criar o seu próprio ranking, analisou os transportes públicos, o número de hotéis e excursões em oferta, a velocidade da internet e a segurança – e os destinos mais populares da Europa foram classificados com base num Índice Geral de Viagens a Solo.

A campeã? A capital espanhola, Madrid, com os seus restaurantes incríveis, excelentes museus e, aparentemente, transportes acessíveis, internet sólida e níveis de segurança decentes.

Segue-se Praga em segundo lugar, e Lisboa, Paris e Reiquiavique completam o top cinco. Abaixo pode ver todo o top 10.

Fotografia: Allen.G / Shutterstock

Estes são os melhores destinos para viajar a solo em 2026

Madrid, Espanha Praga, Chéquia Lisboa, Portugal Paris, França Reiquiavique, Islândia Budapeste, Hungria Atenas, Grécia Viena, Áustria Florença, Itália Oslo, Noruega

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn