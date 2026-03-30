Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Lisboa está no top 3 dos melhores destinos europeus para quem viaja sozinho

Destinos mais populares da Europa foram classificados com base em factores como transportes públicos, número de hotéis, velocidade da internet e segurança.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Miradouro da Graça
Time Out Portugal | Miradouro da Graça
Publicidade

Viajar sozinho é muitas vezes descrito como uma experiência libertadora, seja numa sabática de vários meses ou naquilo a que gostamos de chamar de “lua-de-mel a solo" (singlemoon), mas a primeira vez que se tenta pode ser um pouco assustadora.

A Time Out tem os seus próprios guias dos melhores destinos europeus para viagens a solo, juntamente com listas mundiais e dicas de segurança, mas a companhia de seguros de viagem Quotezone também conduziu algumas análises neste segmento em particular.

Para criar o seu próprio ranking, analisou os transportes públicos, o número de hotéis e excursões em oferta, a velocidade da internet e a segurança – e os destinos mais populares da Europa foram classificados com base num Índice Geral de Viagens a Solo.

A campeã? A capital espanhola, Madrid, com os seus restaurantes incríveis, excelentes museus e, aparentemente, transportes acessíveis, internet sólida e níveis de segurança decentes.

Segue-se Praga em segundo lugar, e Lisboa, Paris e Reiquiavique completam o top cinco. Abaixo pode ver todo o top 10.

Afternoon dining scene in the Lavapies neighborhood in Madrid, Spain
Fotografia: Allen.G / Shutterstock

Estes são os melhores destinos para viajar a solo em 2026

  1. Madrid, Espanha
  2. Praga, Chéquia
  3. Lisboa, Portugal
  4. Paris, França
  5. Reiquiavique, Islândia
  6. Budapeste, Hungria
  7. Atenas, Grécia
  8. Viena, Áustria
  9. Florença, Itália
  10. Oslo, Noruega

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.