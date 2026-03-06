Lisboa integra maior memorial descentralizado da Europa às vítimas do Holocausto

Uma placa e o desenho de uma mão aberta na calçada junto à Estação do Rossio marcam a entrada de Portugal no projecto europeu Stolpersteine, iniciado em 1992 e imaginado pelo artista alemão Gunter Demnig como o maior monumento descentralizado de homenagem às vítimas do Holocausto. A obra de calcetaria foi executada pelo mestre Luís Pereira e a iniciativa foi coordenada pelo Centro Cultural Judaico, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

A tentativa de integrar Lisboa na iniciativa europeia iniciou-se há cinco anos, quando Luciano Waldman, arqueólogo e historiador ligado ao Centro Cultural Judaico, "começou a articular contactos com a Câmara de Lisboa", conta o Diário de Notícias. "O processo foi moroso, inicialmente dependente da Direcção-Geral do Património Cultural", explicou.

De acordo com o modelo inicial do projecto, o propósito seria colocar marcos junto às últimas moradas conhecidas das vítimas (o conceito de stolpersteine está associado à ideia de tropeçar em obstáculos), mas a "dificuldade prática" de encontrá-las em Lisboa fez com que a organização optasse por uma homenagem colectiva num só local. A Estação do Rossio surgiu, desta forma, como um lugar de forte simbolismo, por onde passaram milhares de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial.

DR via Facebook Memorial às vítimas do holocausto

Portugal foi “uma grande sala de espera” para entre 60 mil e 80 mil refugiados que aguardavam destino, como frisou Waldman ao mesmo jornal. Para o responsável, assim, o monumento constitui “uma verdadeira reparação” histórica.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn