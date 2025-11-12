Lisboa

Lisboa

Notícias

Lisboa Mistura regressa em Dezembro com concertos no B.Leza e workshops gratuitos

O festival que promove a inclusão acontece de 4 a 6 de Dezembro. Há concertos, dois workshops e um almoço comunitário.

Mauro Gonçalves
Mauro Gonçalves
Prétu, Lisboa Mistura
Nuno Conceição | Prétu
Já foi festa de Verão e programa para arrancar o ano. Em 2025, o Lisboa Mistura acontece em Dezembro. Durante três dias e com programação distribuída por três palcos, o festival que quer promover a cidade como lugar de inclusão apresenta concertos, workshops gratuitos e um almoço comunitário.

Dobet Gnahoré
Luminar Studio 2Dobet Gnahoré

A 19.ª edição do festival acontece nos dias 4, 5 e 6 de Dezembro. Nos dois primeiros dias, as atenções vão estar sobre o B.Leza. A sala de espectáculos do Cais do Sodré recebe, logo na primeira noite, a partir das 21.30, Galandum Galundaina, "um projecto de referência na música de raiz tradicional portuguesa que parte do vasto património musical mirandês", ainda um DJ set de Palestinian Sound Archive, projecto que se dedica à preservação da história dos sons dos países de língua árabe.

Para dia 5 de Dezembro, mais uma dose de música e arte, que começa às 21.00 com a OPA - Oficina Portátil de Artes, um projecto da Associação Sons da Lusofonia, que é também a organizadora do festival, focado no hip-hop e na produção musical. Segue-se Dobet Gnahoré. A estrela da Costa do Marfim, vencedora de um Grammy, vem a Lisboa com o seu mais recente álbum, Zouzou, de 2024. Cabe a prétu dar o último concerto da noite, que se despede ao som de Mãe Dela, na cabine de DJ.

OPA - Oficina Portátil de Artes
Fábio GonçalvesOPA - Oficina Portátil de Artes

Para o terceiro e último dia de Lisboa Mistura estão marcados dois workshops – Inside de Palestinian Sound Archive, com o projecto Palestinian Sound Archive, na Cozinha Popular da Mouraria, onde também vai ter lugar um almoço comunitário, e ainda o workshop Voz, Dança e Percussão, com a artista Dobet Gnahoré, no Centro Comunitário da Flamenga, na Bela Vista.

As actividades do terceiro dia são de participação gratuita, embora limitada à lotação dos espaços, e requerem inscrição prévia. Para os concertos do B.Leza já há bilhetes à venda. Custam 15€ e 20€.

Vários locais. 4-6 Dez. 15€-20€ (workshops e almoço com entrada gratuita)

